https://ria.ru/20250115/vsu-1993781373.html

В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.01.2025

В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в Горловке из-за удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:42:00+03:00

2025-01-15T09:42:00+03:00

2025-01-15T09:57:00+03:00

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

безопасность

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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке из-за удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 7.45 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html

https://ria.ru/20250115/vsu-1993780675.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, безопасность