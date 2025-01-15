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В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.01.2025
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09:42 15.01.2025 (обновлено: 09:57 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/vsu-1993781373.html
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.01.2025
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в Горловке из-за удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:42:00+03:00
2025-01-15T09:57:00+03:00
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке из-за удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. "Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 7.45 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html
https://ria.ru/20250115/vsu-1993780675.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, безопасность
Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Безопасность
В Горловке при атаке ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке мирный житель пострадал при ударе украинским беспилотником

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке из-за удара, нанесенного украинским беспилотником, сообщил в среду мэр города Иван Приходько.
"Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.
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Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 7.45 мск украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтиролБезопасность
 
 
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