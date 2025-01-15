https://ria.ru/20250115/vsu-1993780675.html

Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье

Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.01.2025

Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье

По меньшей мере одна пусковая установка ВСУ, из которой обстреляли Брянскую область, предположительно, уничтожена при ударе в Черниговской области, сообщил РИА... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:38:00+03:00

2025-01-15T09:38:00+03:00

2025-01-15T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

черниговская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере одна пусковая установка ВСУ, из которой обстреляли Брянскую область, предположительно, уничтожена при ударе в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Из Черниговской области сообщают, что один из прилетов был в северной части области, недалеко от села Хреновка. По сообщениям местных жителей, детонация была сильнее, чем сам прилет... По предварительным данным, угробили пусковую установку (может, и не одну) из тех, которые на днях стреляли в Брянск", - отметил Лебедев. Ранее Минобороны РФ сообщало, что во вторник ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и 31 беспилотником.

https://ria.ru/20250115/udar-1993775420.html

брянская область

черниговская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире