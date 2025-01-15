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Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/vsu-1993780675.html
Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье
Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.01.2025
Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье
По меньшей мере одна пусковая установка ВСУ, из которой обстреляли Брянскую область, предположительно, уничтожена при ударе в Черниговской области, сообщил РИА... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:38:00+03:00
2025-01-15T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере одна пусковая установка ВСУ, из которой обстреляли Брянскую область, предположительно, уничтожена при ударе в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Из Черниговской области сообщают, что один из прилетов был в северной части области, недалеко от села Хреновка. По сообщениям местных жителей, детонация была сильнее, чем сам прилет... По предварительным данным, угробили пусковую установку (может, и не одну) из тех, которые на днях стреляли в Брянск", - отметил Лебедев. Ранее Минобороны РФ сообщало, что во вторник ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и 31 беспилотником.
https://ria.ru/20250115/udar-1993775420.html
брянская область
черниговская область
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брянская область, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье

Лебедев: удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере одна пусковая установка ВСУ, из которой обстреляли Брянскую область, предположительно, уничтожена при ударе в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Из Черниговской области сообщают, что один из прилетов был в северной части области, недалеко от села Хреновка. По сообщениям местных жителей, детонация была сильнее, чем сам прилет... По предварительным данным, угробили пусковую установку (может, и не одну) из тех, которые на днях стреляли в Брянск", - отметил Лебедев.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что во вторник ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и 31 беспилотником.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьЧерниговская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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