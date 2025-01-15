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Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье
Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.01.2025
Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье
По меньшей мере одна пусковая установка ВСУ, из которой обстреляли Брянскую область, предположительно, уничтожена при ударе в Черниговской области, сообщил РИА... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:38:00+03:00
2025-01-15T09:38:00+03:00
2025-01-15T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере одна пусковая установка ВСУ, из которой обстреляли Брянскую область, предположительно, уничтожена при ударе в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Из Черниговской области сообщают, что один из прилетов был в северной части области, недалеко от села Хреновка. По сообщениям местных жителей, детонация была сильнее, чем сам прилет... По предварительным данным, угробили пусковую установку (может, и не одну) из тех, которые на днях стреляли в Брянск", - отметил Лебедев. Ранее Минобороны РФ сообщало, что во вторник ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и 31 беспилотником.
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ, сообщили в подполье
Лебедев: удар по Украине мог разбить пусковой комплекс ВСУ