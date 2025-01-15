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Подполье сообщило об ударе у аэропорта в Черкассах
Подполье сообщило об ударе у аэропорта в Черкассах - РИА Новости, 15.01.2025
Подполье сообщило об ударе у аэропорта в Черкассах
Удар нанесен у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:40:00+03:00
2025-01-15T08:40:00+03:00
2025-01-15T08:41:00+03:00
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сергей лебедев
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Удар нанесен у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Черкассы, прилетело утром 15 января. Взрыв в стороне аэропорта. Взрыв мощный… На счет присутствия самолетов в аэропорту сведений нет, а вот то, что регулярно взлетают вертолеты и летят бомбить наши позиции на запорожском направлении – сведения есть", - сказал Лебедев.
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, черкассы, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Черкассы, Россия, Безопасность
Подполье сообщило об ударе у аэропорта в Черкассах
Лебедев: ВС России нанесли удар у аэропорта в Черкассах