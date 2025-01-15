https://ria.ru/20250115/vsu-1993771778.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харькове

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харькове - РИА Новости, 15.01.2025

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харькове

Удар нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:26:00+03:00

2025-01-15T08:26:00+03:00

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харьков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Удар нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Залютино прилетело по располаге на территории пожарного полигона. Там еще остались целыми и не тронутыми гараж, полный машин, склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками. Это "что-то" в больших зеленых ящиках, примерно 1,5 метра длиной", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250114/vsu-1993662440.html

харьков

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харьков, вооруженные силы украины, украина