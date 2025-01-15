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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харькове - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 15.01.2025 (обновлено: 08:35 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/vsu-1993771778.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харькове - РИА Новости, 15.01.2025
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харькове
Удар нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:26:00+03:00
2025-01-15T08:35:00+03:00
харьков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Удар нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Залютино прилетело по располаге на территории пожарного полигона. Там еще остались целыми и не тронутыми гараж, полный машин, склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками. Это "что-то" в больших зеленых ящиках, примерно 1,5 метра длиной", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250114/vsu-1993662440.html
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харьков, вооруженные силы украины, украина
Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харькове

ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Удар нанесен по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Залютино прилетело по располаге на территории пожарного полигона. Там еще остались целыми и не тронутыми гараж, полный машин, склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками. Это "что-то" в больших зеленых ящиках, примерно 1,5 метра длиной", - сообщил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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