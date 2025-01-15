https://ria.ru/20250115/voz-1993929690.html
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке - РИА Новости, 15.01.2025
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:55:00+03:00
2025-01-15T23:55:00+03:00
2025-01-15T23:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. "Потребности в здравоохранении в секторе Газа остаются огромными. ВОЗ готова нарастить свою поддержку (региона - ред.) вместе с партнерами", - написал Гебрейесус на странице в соцсети X. Гебрейесус также выразил надежду на то, что все стороны обеспечат соблюдение сделки Израиля и ХАМАС и будут работать над долгосрочным урегулированием конфликта. Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920979.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, израиль, катар, египет, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Катар, Египет, ВОЗ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке
Глава ВОЗ Гебрейесус: ВОЗ готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа