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ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке - РИА Новости, 15.01.2025
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23:55 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/voz-1993929690.html
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке - РИА Новости, 15.01.2025
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:55:00+03:00
2025-01-15T23:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. "Потребности в здравоохранении в секторе Газа остаются огромными. ВОЗ готова нарастить свою поддержку (региона - ред.) вместе с партнерами", - написал Гебрейесус на странице в соцсети X. Гебрейесус также выразил надежду на то, что все стороны обеспечат соблюдение сделки Израиля и ХАМАС и будут работать над долгосрочным урегулированием конфликта. Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.
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в мире, цены на нефть, израиль, катар, египет, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Катар, Египет, ВОЗ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке

Глава ВОЗ Гебрейесус: ВОЗ готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
«
"Потребности в здравоохранении в секторе Газа остаются огромными. ВОЗ готова нарастить свою поддержку (региона - ред.) вместе с партнерами", - написал Гебрейесус на странице в соцсети X.
Гебрейесус также выразил надежду на то, что все стороны обеспечат соблюдение сделки Израиля и ХАМАС и будут работать над долгосрочным урегулированием конфликта.
Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня
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В миреЦены на нефтьИзраильКатарЕгипетВОЗХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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