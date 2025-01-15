https://ria.ru/20250115/voz-1993929690.html

ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке

ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке - РИА Новости, 15.01.2025

ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T23:55:00+03:00

2025-01-15T23:55:00+03:00

2025-01-15T23:55:00+03:00

в мире

цены на нефть

израиль

катар

египет

воз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32dbbb37abe15e923a7ac67c2f36633.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. "Потребности в здравоохранении в секторе Газа остаются огромными. ВОЗ готова нарастить свою поддержку (региона - ред.) вместе с партнерами", - написал Гебрейесус на странице в соцсети X. Гебрейесус также выразил надежду на то, что все стороны обеспечат соблюдение сделки Израиля и ХАМАС и будут работать над долгосрочным урегулированием конфликта. Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.

https://ria.ru/20250115/gaza-1993920979.html

израиль

катар

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, катар, египет, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году