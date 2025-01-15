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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.01.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Украинские формирования за сутки потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне группировки "Восток",... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:19:00+03:00
2025-01-15T12:19:00+03:00
2025-01-15T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Новоселка, Разлив и Времевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993813603.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действия группировки "Восток"