https://ria.ru/20250115/vostok-1993816937.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.01.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Украинские формирования за сутки потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне группировки "Восток",... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:19:00+03:00

2025-01-15T12:19:00+03:00

2025-01-15T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Новоселка, Разлив и Времевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993813603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины