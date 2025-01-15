https://ria.ru/20250115/vorobev-1993889377.html

Автопарк скорой помощи пополнили 77 новыми автомобилями в Подмосковье

Автопарк скорой помощи пополнили 77 новыми автомобилями в Подмосковье - РИА Новости, 15.01.2025

Автопарк скорой помощи пополнили 77 новыми автомобилями в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал ключи от 77 автомобилей скорой медицинской помощи в Солнечногорске, они выйдут на линию уже 16 января, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:45:00+03:00

2025-01-15T17:45:00+03:00

2025-01-15T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал ключи от 77 автомобилей скорой медицинской помощи в Солнечногорске, они выйдут на линию уже 16 января, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Новые автомобили выйдут на линию в Солнечногорске, Серпухове, Домодедове, Коломне, Подольске и Богородском. "Мы сегодня в Солнечногорске на станции скорой помощи по очень хорошему поводу. Приобрели очередные автомобили. Но я здесь не только чтобы передать ключи от новых 77 машин, но и поблагодарить в вашем лице все 10 тысяч сотрудников – диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, которые спасают жизни", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что коронавирус заставил пересмотреть стандарты скорой помощи, а также наладить цифровизацию процессов. По его словам, все, что связано с планшетами, IP-телефонией является неотъемлемым атрибутом работы, каждая машина знает - как и куда ехать. В этом плане наблюдается заметный прогресс. На данный момент в автопарке Солнечногорской подстанции СМП, которая обслуживает порядка 135 тысяч человек, 22 автомобиля, два из которых передали в среду, еще два – передали в конце прошлого года. Каждая новая "скорая" укомплектована всем необходимым, а также по просьбе водителей оснащена навигаторами и камерами заднего вида. Места в машине стало больше, появилась пневмоподвеска, кроме того, автоматически выезжает подножка, которую раньше необходимо было выдвигать вручную. В подмосковном автопарке находится 953 автомобиля скорой помощи, в том числе 99 реанимобилей. За последние пять лет в регионе заменили 695 машин, в том числе 63 реанимобиля. Также ежедневно на дежурство выходят более 600 бригад скорой помощи. В регионе работает 56 подстанций и 90 постов скорой медицинской помощи, в прошлом году начала работу Ногинская подстанция, посты на четыре бригады в Люберцах и Одинцове. В этом году запланирован ввод поста в деревне Раздоры городского округа Красногорск, строительство Сухаревской подстанции в городском округе Мытищи и поста СМП в селе Поречье Можайского городского округа, а также подстанции в рабочем поселке Михнево городского округа Ступино. Обновление автопарка медицинской службы проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20250115/sotsobsluzhivanie-1993847847.html

https://ria.ru/20250115/zabelin-1993835329.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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московская область (подмосковье), солнечногорск, серпухов, андрей воробьев