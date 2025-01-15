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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T00:19:00+03:00
2025-01-15T00:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сорок одна вооруженная атака - на горловском направлении", — сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, всего была выпущена 101 единица боеприпасов. В представительство поступили сведения о гибели двух и ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина