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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/vojska-1993749975.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T00:19:00+03:00
2025-01-15T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. &quot;Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сорок одна вооруженная атака - на горловском направлении&quot;, — сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, всего была выпущена 101 единица боеприпасов. В представительство поступили сведения о гибели двух и ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 101 боеприпас, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«

"Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сорок одна вооруженная атака - на горловском направлении", — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, всего была выпущена 101 единица боеприпасов.
В представительство поступили сведения о гибели двух и ранении пяти мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
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