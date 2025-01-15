Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/vladivostok-1993768705.html
Во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм
Во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм - РИА Новости, 15.01.2025
Во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм
Мужчина во Владивостоке угнал внедорожник и протаранил на нем несколько автомобилей, в том числе машину полиции и маршрутный автобус, пытался въехать в здание... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:08:00+03:00
2025-01-15T08:08:00+03:00
происшествия
владивосток
русский (остров)
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Мужчина во Владивостоке угнал внедорожник и протаранил на нем несколько автомобилей, в том числе машину полиции и маршрутный автобус, пытался въехать в здание храма и катался по центральной площади. В Telegram-каналах разошлись видео с действиями водителя внедорожника в центре Владивостока. На кадрах видно, как он въезжает по ступеням храма в его дверь, а после таранит машину полиции, которая прибыла туда. Далее водитель на высокой скорости делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус. Также на других кадрах видно, что этот же внедорожник стоит разбитым далее по улице Светланской у памятника Элеоноре Прей. "Днем 15 января 2024 года мужчина 1987 года рождения угнал на улице Русской во Владивостоке оставленный на прогрев автомобиль марки Range Rover, после чего начал совершать маневры, грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие явное неуважение к обществу. Он проехал по пешеходной территории центральной площади краевой столицы, протаранил несколько автомобилей, после чего пытался скрыться от сотрудников госавтоинспекции, но был задержан в районе дома №41 на ул. Светланской во Владивостоке", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. По его словам, в настоящее время мужчина задержан, пояснить пока он ничего не может. Зарегистрирован он по месту жительства в Хабаровске, ранее проживал в Приморье. "По инициативе прокуратуры в отделе полиции организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - добавили в прокуратуре. Там уточнили, что пока медосвидетельствование водителем не пройдено. В мэрии Владивостока журналистам сообщили, что никто из пассажиров в поврежденном автобусе не пострадал, водитель тоже. Идет оформление ДТП.
https://ria.ru/20250111/peterburg-1993266144.html
https://ria.ru/20250102/chelyabinsk-1992319701.html
https://ria.ru/20241211/krasnojarsk-1988561974.html
владивосток
русский (остров)
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, русский (остров), хабаровск
Происшествия, Владивосток, Русский (остров), Хабаровск
Во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм

Во Владивостоке мужчина угнал внедорожник и пытался въехать в здание храма

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Мужчина во Владивостоке угнал внедорожник и протаранил на нем несколько автомобилей, в том числе машину полиции и маршрутный автобус, пытался въехать в здание храма и катался по центральной площади.
В Telegram-каналах разошлись видео с действиями водителя внедорожника в центре Владивостока. На кадрах видно, как он въезжает по ступеням храма в его дверь, а после таранит машину полиции, которая прибыла туда. Далее водитель на высокой скорости делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус. Также на других кадрах видно, что этот же внедорожник стоит разбитым далее по улице Светланской у памятника Элеоноре Прей.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Петербурге водитель распылил газовый баллончик в лицо пешеходу
11 января, 15:58
"Днем 15 января 2024 года мужчина 1987 года рождения угнал на улице Русской во Владивостоке оставленный на прогрев автомобиль марки Range Rover, после чего начал совершать маневры, грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие явное неуважение к обществу. Он проехал по пешеходной территории центральной площади краевой столицы, протаранил несколько автомобилей, после чего пытался скрыться от сотрудников госавтоинспекции, но был задержан в районе дома №41 на ул. Светланской во Владивостоке", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
По его словам, в настоящее время мужчина задержан, пояснить пока он ничего не может. Зарегистрирован он по месту жительства в Хабаровске, ранее проживал в Приморье.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Челябинске оштрафовали водителя, прокатившего пассажира на елке
2 января, 15:02
"По инициативе прокуратуры в отделе полиции организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - добавили в прокуратуре.
Там уточнили, что пока медосвидетельствование водителем не пройдено.
В мэрии Владивостока журналистам сообщили, что никто из пассажиров в поврежденном автобусе не пострадал, водитель тоже. Идет оформление ДТП.
Девушка, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, вылетела на полосу встречного движения в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Красноярске арестовали водителя после смерти девушки на тюбинге
11 декабря 2024, 10:52
 
ПроисшествияВладивостокРусский (остров)Хабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала