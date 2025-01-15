https://ria.ru/20250115/vladivostok-1993768705.html

Во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм

Во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм - РИА Новости, 15.01.2025

Во Владивостоке водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм

Мужчина во Владивостоке угнал внедорожник и протаранил на нем несколько автомобилей, в том числе машину полиции и маршрутный автобус, пытался въехать в здание... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:08:00+03:00

2025-01-15T08:08:00+03:00

2025-01-15T08:08:00+03:00

происшествия

владивосток

русский (остров)

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Мужчина во Владивостоке угнал внедорожник и протаранил на нем несколько автомобилей, в том числе машину полиции и маршрутный автобус, пытался въехать в здание храма и катался по центральной площади. В Telegram-каналах разошлись видео с действиями водителя внедорожника в центре Владивостока. На кадрах видно, как он въезжает по ступеням храма в его дверь, а после таранит машину полиции, которая прибыла туда. Далее водитель на высокой скорости делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус. Также на других кадрах видно, что этот же внедорожник стоит разбитым далее по улице Светланской у памятника Элеоноре Прей. "Днем 15 января 2024 года мужчина 1987 года рождения угнал на улице Русской во Владивостоке оставленный на прогрев автомобиль марки Range Rover, после чего начал совершать маневры, грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие явное неуважение к обществу. Он проехал по пешеходной территории центральной площади краевой столицы, протаранил несколько автомобилей, после чего пытался скрыться от сотрудников госавтоинспекции, но был задержан в районе дома №41 на ул. Светланской во Владивостоке", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. По его словам, в настоящее время мужчина задержан, пояснить пока он ничего не может. Зарегистрирован он по месту жительства в Хабаровске, ранее проживал в Приморье. "По инициативе прокуратуры в отделе полиции организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - добавили в прокуратуре. Там уточнили, что пока медосвидетельствование водителем не пройдено. В мэрии Владивостока журналистам сообщили, что никто из пассажиров в поврежденном автобусе не пострадал, водитель тоже. Идет оформление ДТП.

https://ria.ru/20250111/peterburg-1993266144.html

https://ria.ru/20250102/chelyabinsk-1992319701.html

https://ria.ru/20241211/krasnojarsk-1988561974.html

владивосток

русский (остров)

хабаровск

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происшествия, владивосток, русский (остров), хабаровск