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Москва и Ханой обсудили поставки нефти и СПГ из России во Вьетнам - РИА Новости, 15.01.2025
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09:46 15.01.2025 (обновлено: 10:32 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993782229.html
Москва и Ханой обсудили поставки нефти и СПГ из России во Вьетнам
Москва и Ханой обсудили поставки нефти и СПГ из России во Вьетнам - РИА Новости, 15.01.2025
Москва и Ханой обсудили поставки нефти и СПГ из России во Вьетнам
Россия готова к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам и к развитию новых энергетических проектов, следует из... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:46:00+03:00
2025-01-15T10:32:00+03:00
экономика
цены на нефть
вьетнам
россия
михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам и к развитию новых энергетических проектов, следует из совместного коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Стороны отметили готовность Российской Федерации к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам, развитию новых энергетических проектов, в том числе в области возобновляемой энергетики, что является перспективным направлением сотрудничества", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993777829.html
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экономика, цены на нефть, вьетнам, россия, михаил мишустин
Экономика, Цены на нефть, Вьетнам, Россия, Михаил Мишустин
Москва и Ханой обсудили поставки нефти и СПГ из России во Вьетнам

Россия готова к поставкам нефти, СПГ и продуктов его переработки во Вьетнам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам и к развитию новых энергетических проектов, следует из совместного коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам.
"Стороны отметили готовность Российской Федерации к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам, развитию новых энергетических проектов, в том числе в области возобновляемой энергетики, что является перспективным направлением сотрудничества", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Вчера, 09:20
 
ЭкономикаЦены на нефтьВьетнамРоссияМихаил Мишустин
 
 
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