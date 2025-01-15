https://ria.ru/20250115/vetnam-1993782229.html

Москва и Ханой обсудили поставки нефти и СПГ из России во Вьетнам

Москва и Ханой обсудили поставки нефти и СПГ из России во Вьетнам - РИА Новости, 15.01.2025

Москва и Ханой обсудили поставки нефти и СПГ из России во Вьетнам

Россия готова к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам и к развитию новых энергетических проектов, следует из... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:46:00+03:00

2025-01-15T09:46:00+03:00

2025-01-15T10:32:00+03:00

экономика

цены на нефть

вьетнам

россия

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам и к развитию новых энергетических проектов, следует из совместного коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Стороны отметили готовность Российской Федерации к поставкам нефти, сжиженного природного газа и продуктов его переработки во Вьетнам, развитию новых энергетических проектов, в том числе в области возобновляемой энергетики, что является перспективным направлением сотрудничества", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250115/vetnam-1993777829.html

вьетнам

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экономика, цены на нефть, вьетнам, россия, михаил мишустин