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Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама - РИА Новости, 15.01.2025
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Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
09:38 15.01.2025 (обновлено: 10:33 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993780863.html
Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама
Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама - РИА Новости, 15.01.2025
Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама
Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Социалистической Республики Вьетнам, говорится в совместном коммюнике по итогам визита... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:38:00+03:00
2025-01-15T10:33:00+03:00
ядерные технологии
россия
вьетнам
михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Социалистической Республики Вьетнам, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики СРВ", - указано в документе.
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993779277.html
россия
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россия, вьетнам, михаил мишустин
Ядерные технологии, Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин
Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама

Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Вьетнама

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Социалистической Республики Вьетнам, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам.
"Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики СРВ", - указано в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений
Вчера, 09:30
 
Ядерные технологииРоссияВьетнамМихаил Мишустин
 
 
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