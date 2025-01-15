https://ria.ru/20250115/vetnam-1993780863.html

Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама

Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама - РИА Новости, 15.01.2025

Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама

Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Социалистической Республики Вьетнам, говорится в совместном коммюнике по итогам визита... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:38:00+03:00

2025-01-15T09:38:00+03:00

2025-01-15T10:33:00+03:00

ядерные технологии

россия

вьетнам

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Социалистической Республики Вьетнам, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики СРВ", - указано в документе.

https://ria.ru/20250115/vetnam-1993779277.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вьетнам, михаил мишустин