https://ria.ru/20250115/vetnam-1993780863.html
Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама
Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама - РИА Новости, 15.01.2025
Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама
Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Социалистической Республики Вьетнам, говорится в совместном коммюнике по итогам визита... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:38:00+03:00
2025-01-15T09:38:00+03:00
2025-01-15T10:33:00+03:00
ядерные технологии
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Социалистической Республики Вьетнам, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министр РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики СРВ", - указано в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, михаил мишустин
Ядерные технологии, Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин
Россия готова подключиться к созданию атомной энергетики Вьетнама
Россия готова подключиться к созданию национальной атомной энергетики Вьетнама