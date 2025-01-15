https://ria.ru/20250115/vetnam-1993780514.html

Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран

Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран - РИА Новости, 15.01.2025

Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран

Россия и Вьетнам выступают против применения односторонних ограничений и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных стран. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:36:00+03:00

2025-01-15T09:36:00+03:00

2025-01-15T10:34:00+03:00

россия

вьетнам

михаил мишустин

оон

политика

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против применения односторонних ограничений и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме. "Стороны выступают против применения односторонних ограничительных мер, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных стран, протекционизм и экстерриториальное применение национального права в нарушение принципов и норм международного права, включая Устав ООН", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.

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2025

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россия, вьетнам, михаил мишустин, оон, политика