https://ria.ru/20250115/vetnam-1993780514.html
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран - РИА Новости, 15.01.2025
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран
Россия и Вьетнам выступают против применения односторонних ограничений и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных стран. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:36:00+03:00
2025-01-15T09:36:00+03:00
2025-01-15T10:34:00+03:00
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против применения односторонних ограничений и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме. "Стороны выступают против применения односторонних ограничительных мер, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных стран, протекционизм и экстерриториальное применение национального права в нарушение принципов и норм международного права, включая Устав ООН", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.
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россия, вьетнам, михаил мишустин, оон, политика
Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин, ООН, Политика
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран
РФ и Вьетнам выступили против вмешательства во внутренние дела суверенных стран