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Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран - РИА Новости, 15.01.2025
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09:36 15.01.2025 (обновлено: 10:34 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993780514.html
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран - РИА Новости, 15.01.2025
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран
Россия и Вьетнам выступают против применения односторонних ограничений и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных стран. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:36:00+03:00
2025-01-15T10:34:00+03:00
россия
вьетнам
михаил мишустин
оон
политика
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против применения односторонних ограничений и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме. "Стороны выступают против применения односторонних ограничительных мер, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных стран, протекционизм и экстерриториальное применение национального права в нарушение принципов и норм международного права, включая Устав ООН", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993777829.html
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россия, вьетнам, михаил мишустин, оон, политика
Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин, ООН, Политика
Россия и Вьетнам выступили против вмешательства в дела суверенных стран

РФ и Вьетнам выступили против вмешательства во внутренние дела суверенных стран

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против применения односторонних ограничений и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных стран.
Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
"Стороны выступают против применения односторонних ограничительных мер, попытки вмешательства во внутренние дела суверенных стран, протекционизм и экстерриториальное применение национального права в нарушение принципов и норм международного права, включая Устав ООН", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Вьетнама Лыонг Кыонг во время встречи в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю
Вчера, 09:20
 
РоссияВьетнамМихаил МишустинООНПолитика
 
 
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