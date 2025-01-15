Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений
РФ и Вьетнам договорились продолжить совершенствовать двусторонние отношения
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу двусторонних отношений.
Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
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"Будет продолжено совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений с целью развития многопланового сотрудничества", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.
Кроме того, как следует из документа, стороны отметили усилия Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министерств и ведомств двух стран в согласовании и подписании документов о сотрудничестве в ходе визита.
Также стороны приветствовали продолжение переговоров по линии заинтересованных структур для заключения новых договоренностей в предстоящий период.