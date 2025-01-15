Рейтинг@Mail.ru
Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993779277.html
Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений
Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 15.01.2025
Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений
Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу двусторонних отношений. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:30:00+03:00
2025-01-15T09:30:00+03:00
россия
вьетнам
михаил мишустин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993616255_0:188:3038:1896_1920x0_80_0_0_b17c9e1fc01e7b3e0d6356e3849f1930.jpg
ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу двусторонних отношений. Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме. "Будет продолжено совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений с целью развития многопланового сотрудничества", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра. Кроме того, как следует из документа, стороны отметили усилия Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министерств и ведомств двух стран в согласовании и подписании документов о сотрудничестве в ходе визита. Также стороны приветствовали продолжение переговоров по линии заинтересованных структур для заключения новых договоренностей в предстоящий период.
https://ria.ru/20250114/rets-1993668756.html
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993771869.html
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993616255_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_aec88342c86c82cf25fd3b72afad619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, михаил мишустин, политика
Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин, Политика
Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений

РФ и Вьетнам договорились продолжить совершенствовать двусторонние отношения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое
Читать ria.ru в
Дзен
ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу двусторонних отношений.
Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
РЭЦ поддержал экспорт во Вьетнам на 86 млрд рублей
14 января, 14:57
"Будет продолжено совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений с целью развития многопланового сотрудничества", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.
Кроме того, как следует из документа, стороны отметили усилия Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министерств и ведомств двух стран в согласовании и подписании документов о сотрудничестве в ходе визита.
Также стороны приветствовали продолжение переговоров по линии заинтересованных структур для заключения новых договоренностей в предстоящий период.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина
Вчера, 08:27
 
РоссияВьетнамМихаил МишустинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала