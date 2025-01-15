https://ria.ru/20250115/vetnam-1993779277.html

Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений

Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 15.01.2025

Россия и Вьетнам договорились продолжить развитие двусторонних отношений

Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу двусторонних отношений. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:30:00+03:00

2025-01-15T09:30:00+03:00

2025-01-15T09:30:00+03:00

россия

вьетнам

михаил мишустин

политика

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу двусторонних отношений. Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме. "Будет продолжено совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений с целью развития многопланового сотрудничества", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра. Кроме того, как следует из документа, стороны отметили усилия Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министерств и ведомств двух стран в согласовании и подписании документов о сотрудничестве в ходе визита. Также стороны приветствовали продолжение переговоров по линии заинтересованных структур для заключения новых договоренностей в предстоящий период.

https://ria.ru/20250114/rets-1993668756.html

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россия

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2025

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россия, вьетнам, михаил мишустин, политика