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Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина - РИА Новости, 15.01.2025
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08:27 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993771869.html
Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина
Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина - РИА Новости, 15.01.2025
Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина
Вьетнам поздравляет Россию с успехами, которых она достигла в президентство Владимира Путина, заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:27:00+03:00
2025-01-15T08:27:00+03:00
россия
вьетнам
ханой
владимир путин
михаил мишустин
политика
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Вьетнам поздравляет Россию с успехами, которых она достигла в президентство Владимира Путина, заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным президент Вьетнама Лыонг Кыонг. "Я хотел бы поздравить Россию с такими большими успехами, которых Россия достигала под руководством президента Путина, под вашим менеджментом и под всем руководством правительства России. Вы обеспечивание экономическую и политическую стабильность, жизнь населения улучшается и вы даже повышаете роль России на международной арене", - обратился к российскому премьеру лидер Вьетнама. Кыонг называл Москву одним из "первостепенных партнеров" Ханоя, а визит Мишустина охарактеризовал как "хорошее начало для того, чтобы начать год" 75-летия дипломатических отношений РФ и Вьетнама. Пользуясь случаем, вьетнамский лидер передал лучшие пожелания президенту РФ, а российскому народу - новогодние "пожелания процветания и счастья". Мишустин, в свою очередь, привез в Ханой "самые теплые, наилучшие пожелания" от Путина.
https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766878.html
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россия, вьетнам, ханой, владимир путин, михаил мишустин, политика
Россия, Вьетнам, Ханой, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина

Президент Вьетнама Кыонг поздравил Россию с успехами в президентство Путина

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Вьетнам поздравляет Россию с успехами, которых она достигла в президентство Владимира Путина, заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным президент Вьетнама Лыонг Кыонг.
"Я хотел бы поздравить Россию с такими большими успехами, которых Россия достигала под руководством президента Путина, под вашим менеджментом и под всем руководством правительства России. Вы обеспечивание экономическую и политическую стабильность, жизнь населения улучшается и вы даже повышаете роль России на международной арене", - обратился к российскому премьеру лидер Вьетнама.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время подписания совместного коммюнике - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере ИИ, заявил Мишустин
07:30
Кыонг называл Москву одним из "первостепенных партнеров" Ханоя, а визит Мишустина охарактеризовал как "хорошее начало для того, чтобы начать год" 75-летия дипломатических отношений РФ и Вьетнама.
Пользуясь случаем, вьетнамский лидер передал лучшие пожелания президенту РФ, а российскому народу - новогодние "пожелания процветания и счастья". Мишустин, в свою очередь, привез в Ханой "самые теплые, наилучшие пожелания" от Путина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на российско-вьетнамских переговорах в Ханое - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Мишустин заявил о желании Москвы укрепить сотрудничество с Вьетнамом
08:14
 
РоссияВьетнамХанойВладимир ПутинМихаил МишустинПолитика
 
 
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