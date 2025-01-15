https://ria.ru/20250115/vetnam-1993771869.html

Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина

Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина - РИА Новости, 15.01.2025

Вьетнам поздравил Россию с успехами в президентство Путина

Вьетнам поздравляет Россию с успехами, которых она достигла в президентство Владимира Путина, заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:27:00+03:00

2025-01-15T08:27:00+03:00

2025-01-15T08:27:00+03:00

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вьетнам

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михаил мишустин

политика

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Вьетнам поздравляет Россию с успехами, которых она достигла в президентство Владимира Путина, заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным президент Вьетнама Лыонг Кыонг. "Я хотел бы поздравить Россию с такими большими успехами, которых Россия достигала под руководством президента Путина, под вашим менеджментом и под всем руководством правительства России. Вы обеспечивание экономическую и политическую стабильность, жизнь населения улучшается и вы даже повышаете роль России на международной арене", - обратился к российскому премьеру лидер Вьетнама. Кыонг называл Москву одним из "первостепенных партнеров" Ханоя, а визит Мишустина охарактеризовал как "хорошее начало для того, чтобы начать год" 75-летия дипломатических отношений РФ и Вьетнама. Пользуясь случаем, вьетнамский лидер передал лучшие пожелания президенту РФ, а российскому народу - новогодние "пожелания процветания и счастья". Мишустин, в свою очередь, привез в Ханой "самые теплые, наилучшие пожелания" от Путина.

https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766878.html

https://ria.ru/20250115/mishustin-1993769553.html

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россия, вьетнам, ханой, владимир путин, михаил мишустин, политика