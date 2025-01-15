https://ria.ru/20250115/ukrainka-1993814129.html
ВС России освободили населенный пункт Украинка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Украинка в ДНР - РИА Новости, 15.01.2025
ВС России освободили населенный пункт Украинка в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:16:00+03:00
2025-01-15T12:16:00+03:00
2025-01-15T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украинка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка в ДНР, сообщило Минобороны России."В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
россия
донецкая народная республика
украинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_53240a4ed92a6a0ba1c17e2a61a575cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, украинка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украинка
ВС России освободили населенный пункт Украинка в ДНР
Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Украинка в ДНР