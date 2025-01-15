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Опрос показал, сколько немцев против продолжения поставок оружия на Украину - РИА Новости, 15.01.2025
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15:34 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993858887.html
Опрос показал, сколько немцев против продолжения поставок оружия на Украину
Опрос показал, сколько немцев против продолжения поставок оружия на Украину - РИА Новости, 15.01.2025
Опрос показал, сколько немцев против продолжения поставок оружия на Украину
Почти половина немцев выступает против продолжения поставок вооружений на Украину, сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на опрос исследовательской... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:34:00+03:00
2025-01-15T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Почти половина немцев выступает против продолжения поставок вооружений на Украину, сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos. "Около половины немцев против продолжения поставок вооружений на Украину. 48% придерживаются такого мнения", - свидетельствует опрос. По данным исследования, 38% респондентов поддержали дальнейшие поставки, 14% не смогли дать однозначный ответ на вопрос. Особенно критично настроены жители востока ФРГ и сторонники партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Против передачи вооружений Украине высказались 88% опрошенных избирателей АдГ и 90% сторонников ССВ. Согласно опросу, 60% жителей востока Германии критикуют поставки, а на западе против передачи оружия выступают 45% опрошенных. Продолжение поставок поддерживают в основном опрошенные сторонники "Зеленых" (74%), Социал-демократической партии Германии (64%) и Свободной демократической партии Германии (63%). Мнения немцев, которые поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), разделились: 49% выступают за продолжение поставок, а 40% - против. Опрос был проведен онлайн со 2 по 4 января среди тысячи немецких граждан обоих полов от 18 до 75 лет, которые обладают правом голоса. Исследователи опрашивали жителей разных регионов с разным уровнем образования и политическими предпочтениями. Данные о статистической погрешности не приводятся. Германия является вторым по величине донором Украины, уступая лишь США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, сергей лавров, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Сергей Лавров, ХДС/ХСС, НАТО
Опрос показал, сколько немцев против продолжения поставок оружия на Украину

Tagesspiegel: 48% немцев против продолжения поставок вооружения Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Почти половина немцев выступает против продолжения поставок вооружений на Украину, сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos.
"Около половины немцев против продолжения поставок вооружений на Украину. 48% придерживаются такого мнения", - свидетельствует опрос.
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По данным исследования, 38% респондентов поддержали дальнейшие поставки, 14% не смогли дать однозначный ответ на вопрос.
Особенно критично настроены жители востока ФРГ и сторонники партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Против передачи вооружений Украине высказались 88% опрошенных избирателей АдГ и 90% сторонников ССВ. Согласно опросу, 60% жителей востока Германии критикуют поставки, а на западе против передачи оружия выступают 45% опрошенных.
Продолжение поставок поддерживают в основном опрошенные сторонники "Зеленых" (74%), Социал-демократической партии Германии (64%) и Свободной демократической партии Германии (63%). Мнения немцев, которые поддерживают оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), разделились: 49% выступают за продолжение поставок, а 40% - против.
Опрос был проведен онлайн со 2 по 4 января среди тысячи немецких граждан обоих полов от 18 до 75 лет, которые обладают правом голоса. Исследователи опрашивали жителей разных регионов с разным уровнем образования и политическими предпочтениями. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Германия является вторым по величине донором Украины, уступая лишь США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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