https://ria.ru/20250115/ukraina-1993856945.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 15.01.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 15.14 мск объявлена в Сумской областях. "В Сумах было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250115/vzryvy-1993768334.html

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в мире, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины