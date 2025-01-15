В Сумах прогремел взрыв
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 15.14 мск объявлена в Сумской областях.
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"В Сумах было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрыве не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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