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Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.01.2025
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14:24 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993840899.html
Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине
Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.01.2025
Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине
Советники избранного президента США Дональда Трампа считают, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобятся месяцы или даже больше времени,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:24:00+03:00
2025-01-15T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Советники избранного президента США Дональда Трампа считают, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобятся месяцы или даже больше времени, передает агентство Рейтер. "Советники... Трампа теперь признают, что процесс урегулирования войны на Украине продлится месяцы или дальше больше", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, два помощника Трампа, обсуждавшие с ним украинский конфликт, заявили, что обещания избранного президента завершить конфликт в первый же день на посту президента - это "сочетание предвыборного бахвальства и недостаточной оценки" его сложности. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине

Reuters: советники Трампа считают, что урегулирование на Украине займет месяцы

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Советники избранного президента США Дональда Трампа считают, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобятся месяцы или даже больше времени, передает агентство Рейтер.
"Советники... Трампа теперь признают, что процесс урегулирования войны на Украине продлится месяцы или дальше больше", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Рейтер, два помощника Трампа, обсуждавшие с ним украинский конфликт, заявили, что обещания избранного президента завершить конфликт в первый же день на посту президента - это "сочетание предвыборного бахвальства и недостаточной оценки" его сложности.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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