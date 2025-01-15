https://ria.ru/20250115/ukraina-1993840899.html

Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине

Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.01.2025

Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине

Советники избранного президента США Дональда Трампа считают, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобятся месяцы или даже больше времени,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:24:00+03:00

2025-01-15T14:24:00+03:00

2025-01-15T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Советники избранного президента США Дональда Трампа считают, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобятся месяцы или даже больше времени, передает агентство Рейтер. "Советники... Трампа теперь признают, что процесс урегулирования войны на Украине продлится месяцы или дальше больше", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, два помощника Трампа, обсуждавшие с ним украинский конфликт, заявили, что обещания избранного президента завершить конфликт в первый же день на посту президента - это "сочетание предвыборного бахвальства и недостаточной оценки" его сложности. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин