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В Раде раскритиковали решение по переводу авиатехников в пехоту - РИА Новости, 15.01.2025
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13:39 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993832801.html
В Раде раскритиковали решение по переводу авиатехников в пехоту
В Раде раскритиковали решение по переводу авиатехников в пехоту - РИА Новости, 15.01.2025
В Раде раскритиковали решение по переводу авиатехников в пехоту
Депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок раскритиковал решение генштаба ВСУ по переводу авиатехников в пехоту, отметив, что в военных штабах в три раза... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:39:00+03:00
2025-01-15T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок раскритиковал решение генштаба ВСУ по переводу авиатехников в пехоту, отметив, что в военных штабах в три раза больше военнослужащих, чем на фронте. Во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь сообщал, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. В генштабе ВСУ во вторник назвали решение о переводе отдельных категорий личного состава военно-воздушных сил Украины в пехоту вынужденным шагом. "А кто же давал такую команду из воздушных сил забрать всех специалистов и техников? Вот надо конкретную фамилию, чтобы общество знало. А тут у нас не знают, что делает левая рука, а что делает правая рука одного и того же организма. И общество должно знать, кто давал такую команду отправлять в пехоту тех специалистов, без которых невозможно целый вылет авиапарка", - сказал Евтушок в эфире телеканала "Новости.LIVE". Он добавил, что сейчас на Украине в военных штабах находится в три раза больше военнослужащих, чем на фронте. Отдельное внимание политик обратил на пенсионную систему для специалистов по силовым структурам. Он предложил привлекать к службе тех, кто ушел на пенсию в 35-40 лет, "ведь многие из них могли бы заменить тех, кто воюет уже много лет без отдыха", - уточнил депутат. Генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 3 октября 2024 года заявил, что украинская пехота как отдельный род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". Британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО 21 декабря сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты.
https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, сергей кривонос, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде раскритиковали решение по переводу авиатехников в пехоту

Депутат Рады Евтушок раскритиковал решение по переводу авиатехников в пехоту

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок раскритиковал решение генштаба ВСУ по переводу авиатехников в пехоту, отметив, что в военных штабах в три раза больше военнослужащих, чем на фронте.
Во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь сообщал, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. В генштабе ВСУ во вторник назвали решение о переводе отдельных категорий личного состава военно-воздушных сил Украины в пехоту вынужденным шагом.
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"А кто же давал такую команду из воздушных сил забрать всех специалистов и техников? Вот надо конкретную фамилию, чтобы общество знало. А тут у нас не знают, что делает левая рука, а что делает правая рука одного и того же организма. И общество должно знать, кто давал такую команду отправлять в пехоту тех специалистов, без которых невозможно целый вылет авиапарка", - сказал Евтушок в эфире телеканала "Новости.LIVE".
Он добавил, что сейчас на Украине в военных штабах находится в три раза больше военнослужащих, чем на фронте. Отдельное внимание политик обратил на пенсионную систему для специалистов по силовым структурам. Он предложил привлекать к службе тех, кто ушел на пенсию в 35-40 лет, "ведь многие из них могли бы заменить тех, кто воюет уже много лет без отдыха", - уточнил депутат.
Генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 3 октября 2024 года заявил, что украинская пехота как отдельный род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". Британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО 21 декабря сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты.
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