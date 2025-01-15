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Парламент Украины поддержал продление военного положения - РИА Новости, 15.01.2025
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12:14 15.01.2025 (обновлено: 12:34 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993813603.html
Парламент Украины поддержал продление военного положения
Парламент Украины поддержал продление военного положения - РИА Новости, 15.01.2025
Парламент Украины поддержал продление военного положения
Парламент Украины поддержал в среду продление срока действия всеобщей мобилизации еще на 90 дней, до 9 мая, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:14:00+03:00
2025-01-15T12:34:00+03:00
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в среду продление срока действия всеобщей мобилизации еще на 90 дней, до 9 мая, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).Ранее в среду Рада поддержала продление военного положения на Украине на 90 дней."Верховная рада продлила мобилизацию на 90 суток - до 9 мая. За - 310", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Владимир Зеленский ранее внес на рассмотрение в парламент проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 8 февраля еще на 90 суток.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор его действие неоднократно продлевалось.
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украина, в мире, владимир зеленский
Украина, В мире, Владимир Зеленский
Парламент Украины поддержал продление военного положения

Парламент Украины поддержал продление военного положения в стране еще на 90 дней

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в среду продление срока действия всеобщей мобилизации еще на 90 дней, до 9 мая, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее в среду Рада поддержала продление военного положения на Украине на 90 дней.
"Верховная рада продлила мобилизацию на 90 суток - до 9 мая. За - 310", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский ранее внес на рассмотрение в парламент проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 8 февраля еще на 90 суток.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор его действие неоднократно продлевалось.
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