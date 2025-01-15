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Во Львовской области поразили энергетическую инфраструктуру
Во Львовской области поразили энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 15.01.2025
Во Львовской области поразили энергетическую инфраструктуру
Энергетическая инфраструктура поражена в Львовской области на западе Украины, сообщает мэр Львова Андрей Садовый. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:07:00+03:00
2025-01-15T10:07:00+03:00
2025-01-15T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Энергетическая инфраструктура поражена в Львовской области на западе Украины, сообщает мэр Львова Андрей Садовый. "Атакована энергетическая инфраструктура нашего региона и Украины", - написал Садовый в своем Telegram-канале. Позднее глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры - в Дрогобычском и Стрыйском районах.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на всей территории страны введены превентивные отключения электроснабжения из-за массированной атаки. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала о введении аварийных отключений света в пяти областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Львовская область, Андрей Садовой, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Во Львовской области поразили энергетическую инфраструктуру
Мэр Садовый: во Львовской области поразили энергетическую инфраструктуру