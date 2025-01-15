https://ria.ru/20250115/ukraina-1993777273.html

На всей территории Украины ввели превентивные отключения света

На всей территории Украины ввели превентивные отключения света - РИА Новости, 15.01.2025

На всей территории Украины ввели превентивные отключения света

Превентивные отключения электроснабжения введены на всей территории Украины, сообщил в среду министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:14:00+03:00

2025-01-15T09:14:00+03:00

2025-01-15T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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герман галущенко

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Превентивные отключения электроснабжения введены на всей территории Украины, сообщил в среду министр энергетики страны Герман Галущенко. "Оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", - написал Галущенко в социальной сети Facebook*.По данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях введены аварийные отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250115/predprijatie-1993776937.html

https://ria.ru/20250115/vsu-1993773341.html

россия

украина

полтавская область

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