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В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 15.01.2025
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09:12 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993776560.html
В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения
В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 15.01.2025
В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения
Аварийные отключения электроснабжения применены в пяти областях Украины, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
кировоградская область
киев
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в пяти областях Украины, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Кроме того, аварийные отключения введены и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на всей территории страны введены превентивные отключения электроснабжения.
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украина
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в мире, жкх, украина, кировоградская область, киев, герман галущенко, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Кировоградская область, Киев, Герман Галущенко, Укрэнерго
В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения

В пяти областях Украины после ракетной атаки ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в пяти областях Украины, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
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Кроме того, аварийные отключения введены и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на всей территории страны введены превентивные отключения электроснабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаКировоградская областьКиевГерман ГалущенкоУкрэнерго
 
 
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