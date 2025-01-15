https://ria.ru/20250115/ukraina-1993776560.html

В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения

В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 15.01.2025

В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения

Аварийные отключения электроснабжения применены в пяти областях Украины, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:12:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в пяти областях Украины, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Кроме того, аварийные отключения введены и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на всей территории страны введены превентивные отключения электроснабжения.

https://ria.ru/20250115/vzryvy-1993774171.html

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украина

кировоградская область

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