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В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения
В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 15.01.2025
В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения
Аварийные отключения электроснабжения применены в пяти областях Украины, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:12:00+03:00
2025-01-15T09:12:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в пяти областях Украины, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Кроме того, аварийные отключения введены и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на всей территории страны введены превентивные отключения электроснабжения.
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В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения
В пяти областях Украины после ракетной атаки ввели аварийные отключения света