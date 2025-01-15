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В двух областях Украины прогремели взрывы
В двух областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 15.01.2025
В двух областях Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Хмельницкой и Винницкой областях на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:55:00+03:00
2025-01-15T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Хмельницкой и Винницкой областях на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство УНИАН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Хмельницкой и Винницкой областях были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250115/vsu-1993771778.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Винницкая область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой и Винницкой областях прогремели взрывы