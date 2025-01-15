https://ria.ru/20250115/ukraina-1993770687.html

Под Запорожьем повредили инфраструктурные объекты

Под Запорожьем повредили инфраструктурные объекты - РИА Новости, 15.01.2025

Под Запорожьем повредили инфраструктурные объекты

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:16:00+03:00

2025-01-15T08:16:00+03:00

2025-01-15T08:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html

запорожская область

киев

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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины