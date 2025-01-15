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Культурный центр Украины проводит в Москве пророссийские мероприятия - РИА Новости, 15.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:23 15.01.2025 (обновлено: 09:07 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993764156.html
Культурный центр Украины проводит в Москве пророссийские мероприятия
Культурный центр Украины проводит в Москве пророссийские мероприятия - РИА Новости, 15.01.2025
Культурный центр Украины проводит в Москве пророссийские мероприятия
Национальный культурный центр Украины в Москве сменил название, но продолжает работу и проводит пророссийские патриотические мероприятия, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Национальный культурный центр Украины в Москве сменил название, но продолжает работу и проводит пророссийские патриотические мероприятия, выяснило РИА Новости. Национальный культурный центр был учрежден Министерством культуры Украины и работает в российской столице с 2003 года. Согласно регистрационным документам, само здание центра находится в собственности Украины, земля же принадлежит властям Москвы. Сейчас центр ведет свою деятельность под новым названием "Культурный центр на Арбате". Согласно информации, которая размещена в Telegram-канале центра, там проходят мероприятия с участием российских, украинских и белорусских религиозных деятелей, публицистов и артистов. К примеру, в октябре прошлого года там прошел патриотический форум "Одна вера, один народ", а также был проведен круглый стол, посвященный фашистским угрозам в современном мире и механизмам противодействия. Также в 2024 году центр провел вечера памяти журналиста Олеся Бузины, погибшего от рук киевского режима, историка-медиевиста, сторонника единства трех славянских народов Петра Толочко, большой концерт ко Дню России, концерты военного ансамбля 3-й армии "Новороссия" в поддержку бойцов СВО, творческий вечер православного публициста Яна Таксюра, осужденного режимом Владимира Зеленского и освобожденного по обмену. Кроме того, в декабре, как рассказали в центре, прошел вечер памяти замглавы херсонской обладминистрации Кирилла Стремоусова, трагически погибшего в 2022 году в ДТП.
https://ria.ru/20250114/bolshoy-1993707605.html
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украина, москва, россия, олесь бузина, петр толочко, владимир зеленский
Культура, Украина, Москва, Россия, Олесь Бузина, Петр Толочко, Владимир Зеленский
Культурный центр Украины проводит в Москве пророссийские мероприятия

Культурный центр Украины продолжает работать в Москве, но с российской повесткой

© Фото : public domain Национальный культурный центр Украины в Москве
Национальный культурный центр Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : public domain
Национальный культурный центр Украины в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Национальный культурный центр Украины в Москве сменил название, но продолжает работу и проводит пророссийские патриотические мероприятия, выяснило РИА Новости.
Национальный культурный центр был учрежден Министерством культуры Украины и работает в российской столице с 2003 года. Согласно регистрационным документам, само здание центра находится в собственности Украины, земля же принадлежит властям Москвы.
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Сейчас центр ведет свою деятельность под новым названием "Культурный центр на Арбате". Согласно информации, которая размещена в Telegram-канале центра, там проходят мероприятия с участием российских, украинских и белорусских религиозных деятелей, публицистов и артистов.
К примеру, в октябре прошлого года там прошел патриотический форум "Одна вера, один народ", а также был проведен круглый стол, посвященный фашистским угрозам в современном мире и механизмам противодействия.
Также в 2024 году центр провел вечера памяти журналиста Олеся Бузины, погибшего от рук киевского режима, историка-медиевиста, сторонника единства трех славянских народов Петра Толочко, большой концерт ко Дню России, концерты военного ансамбля 3-й армии "Новороссия" в поддержку бойцов СВО, творческий вечер православного публициста Яна Таксюра, осужденного режимом Владимира Зеленского и освобожденного по обмену.
Кроме того, в декабре, как рассказали в центре, прошел вечер памяти замглавы херсонской обладминистрации Кирилла Стремоусова, трагически погибшего в 2022 году в ДТП.
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КультураУкраинаМоскваРоссияОлесь БузинаПетр ТолочкоВладимир Зеленский
 
 
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