https://ria.ru/20250115/ukraina-1993764156.html

Культурный центр Украины проводит в Москве пророссийские мероприятия

Культурный центр Украины проводит в Москве пророссийские мероприятия - РИА Новости, 15.01.2025

Культурный центр Украины проводит в Москве пророссийские мероприятия

Национальный культурный центр Украины в Москве сменил название, но продолжает работу и проводит пророссийские патриотические мероприятия, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T06:23:00+03:00

2025-01-15T06:23:00+03:00

2025-01-15T09:07:00+03:00

культура

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олесь бузина

петр толочко

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Национальный культурный центр Украины в Москве сменил название, но продолжает работу и проводит пророссийские патриотические мероприятия, выяснило РИА Новости. Национальный культурный центр был учрежден Министерством культуры Украины и работает в российской столице с 2003 года. Согласно регистрационным документам, само здание центра находится в собственности Украины, земля же принадлежит властям Москвы. Сейчас центр ведет свою деятельность под новым названием "Культурный центр на Арбате". Согласно информации, которая размещена в Telegram-канале центра, там проходят мероприятия с участием российских, украинских и белорусских религиозных деятелей, публицистов и артистов. К примеру, в октябре прошлого года там прошел патриотический форум "Одна вера, один народ", а также был проведен круглый стол, посвященный фашистским угрозам в современном мире и механизмам противодействия. Также в 2024 году центр провел вечера памяти журналиста Олеся Бузины, погибшего от рук киевского режима, историка-медиевиста, сторонника единства трех славянских народов Петра Толочко, большой концерт ко Дню России, концерты военного ансамбля 3-й армии "Новороссия" в поддержку бойцов СВО, творческий вечер православного публициста Яна Таксюра, осужденного режимом Владимира Зеленского и освобожденного по обмену. Кроме того, в декабре, как рассказали в центре, прошел вечер памяти замглавы херсонской обладминистрации Кирилла Стремоусова, трагически погибшего в 2022 году в ДТП.

https://ria.ru/20250114/bolshoy-1993707605.html

https://ria.ru/20250114/podmoskove-1993714907.html

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украина, москва, россия, олесь бузина, петр толочко, владимир зеленский