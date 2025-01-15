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В Турции рассказали, кто определит дорожную карту по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
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05:54 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html
В Турции рассказали, кто определит дорожную карту по Украине
В Турции рассказали, кто определит дорожную карту по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
В Турции рассказали, кто определит дорожную карту по Украине
Планируемые переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа определят дорожную карту по прекращению конфликта на Украине, у Киева больше нет сил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:54:00+03:00
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украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
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АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Планируемые переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа определят дорожную карту по прекращению конфликта на Украине, у Киева больше нет сил для его продолжения, заявил РИА Новости глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США. "Я ожидаю, что по итогам встречи Трампа и Путина будет определена дорожная карта для прекращения российско-украинской войны, возможно, это будет не на первой встрече, но такой процесс неизбежно даст результат", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинский народ также сильно пострадал от этого "катастрофического процесса", в который Владимир Зеленский втянул Украину. "А западные империалистические страны использовали Зеленского и Украину в своих интересах, в результате чего у Украины нет сил стоять на своем и нет причин для продолжения войны, как только исчезнет западная поддержка, экономическая и оружейная поддержка", - сказал аналитик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250114/dugin-1993724393.html
https://ria.ru/20250114/ryabkov-1993628056.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
В Турции рассказали, кто определит дорожную карту по Украине

Глава Optimar Дашдемир: Путин и Трамп определят дорожную карту по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Планируемые переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа определят дорожную карту по прекращению конфликта на Украине, у Киева больше нет сил для его продолжения, заявил РИА Новости глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
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"Я ожидаю, что по итогам встречи Трампа и Путина будет определена дорожная карта для прекращения российско-украинской войны, возможно, это будет не на первой встрече, но такой процесс неизбежно даст результат", - сказал собеседник агентства.
По его словам, украинский народ также сильно пострадал от этого "катастрофического процесса", в который Владимир Зеленский втянул Украину.
"А западные империалистические страны использовали Зеленского и Украину в своих интересах, в результате чего у Украины нет сил стоять на своем и нет причин для продолжения войны, как только исчезнет западная поддержка, экономическая и оружейная поддержка", - сказал аналитик.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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