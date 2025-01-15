https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html

Украина верна себе и готова назло Москве отморозить уши

Украина верна себе и готова назло Москве отморозить уши - РИА Новости, 15.01.2025

Украина верна себе и готова назло Москве отморозить уши

Удар Украины по энергетике Европы отрикошетит по ней самой. Киев уже давно шантажировал и Европу, и Россию остановкой своего транзита, что наконец и произошло... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:00:00+03:00

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2025-01-15T08:07:00+03:00

украина

европа

евросоюз

газпром

словакия

россия

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Удар Украины по энергетике Европы отрикошетит по ней самой. Киев уже давно шантажировал и Европу, и Россию остановкой своего транзита, что наконец и произошло. Однако это может дорого обойтись не только Евросоюзу, но и самой Украине.Экономисты предварительно уже подсчитывают потери ЕС, которые могут исчисляться десятками миллиардов евро — вплоть до ста миллиардов. Прямой экономический ущерб получат не только соседние с Украиной страны, которые были главными получателями транзитного газа из России, — Словакия, Австрия и Венгрия. От остановки транзита пострадала вообще каждая европейская страна. Потому что это решение привело к росту биржевых цен на газ внутри всей Европы. Теперь газ стоит дороже 500 долларов за тысячу кубометров вне зависимости от того, откуда он пришел и как — по трубе или морем в виде СПГ. Ведь газовые контракты в Европе заключаются с привязкой к биржевым ценам. Теперь газ для всех европейских покупателей стоит минимум в два раза дороже, чем в первом квартале 2024 года, когда цена опустилась ниже 250 долларов за тысячу кубометров. И на треть дороже, если брать среднюю цену за весь 2024-й.Самый сильный удар пришелся, конечно, по Словакии и Австрии. Во-первых, теперь им надо искать другой газ, который можно купить только на мировом рынке в виде СПГ. Внутри Европы лишнего собственного газа для них нет: местная добыча давно стагнирует и не удовлетворяет нужды европейцев. СПГ на мировом рынке есть, но опять же не с избытком. Здесь придется побороться за него с азиатскими покупателями да с европейскими конкурентами. Это соперничество, кстати, будет вдолгую поддерживать биржевые цены на газ в ЕС на высоком уровне — как минимум до окончания отопительного сезона.Мало того что Словакии и Австрии придется платить за газ больше, так у них еще существенно вырастут расходы на доставку СПГ, поставляемого морем газовозами. Выхода к морю у этих стран нет. Именно поэтому так удобно было получать газ из России по трубопроводу, который в свое время достался им практически даром, так как строился на советские деньги. Теперь Словакии и Австрии придется договариваться с прибрежными странами на юге или севере Европы, например с Италией или Нидерландами, чтобы они приняли дорогой СПГ на свои терминалы, заплатить им еще и за регазификацию, а также за отправку его по трубопроводам через другие страны. Схема непростая и недешевая. Зато Нидерланды или Италия с радостью заполнят свои СПГ-терминалы и подзаработают дополнительно на бедах европейских друзей.Словакия при этом лишается еще и транзитных денег, которые она получала за прокачку российского газа по своей территории дальше в Австрию. А это приносило 500-800 миллионов евро в год, что для такой небольшой страны существенно.И все это — только прямой ущерб, который нанесла Украина своим якобы партнерам и друзьям. С течением времени его посчитают более детально. Однако есть цена, которую практически невозможно будет оценить, но которую Евросоюзу придется заплатить. Речь идет об опосредованном влиянии в целом на европейскую экономику и промышленность очередного сокращения поставок более выгодного по цене топлива и удорожания энергоресурсов.Показателен пример энергетического кризиса 2021-2022 годов в Европе, когда цены на газ росли колоссально каждый месяц, пока не достигли каких-то немыслимых рекордов в 2000 долларов за тысячу кубометров. Этот кризис запустил сильнейший процесс деиндустриализации европейской промышленности, в том числе некогда лидирующей немецкой. Самое интересное, что он не остановился даже в 2024-м, судя по рекордной статистике банкротств в ЕС. Очередной энергетический кризис, пусть и меньшего масштаба, снова не пощадит европейские предприятия.Более того, эти события только укрепляют мысль о том, что эпоха доступных энергоресурсов в Европе закончилась, что дорогие газ и топливо в целом — это теперь новая нормальность для европейской экономики и промышленности. А значит, те промышленники, которые еще не убежали с тонущего корабля, сделают это в ближайшее время. Энергоресурсы — важнейшая статья расходов в любом производстве, а не только для энергоемких типа металлургии или производств азотных удобрений, которые пострадали в первую очередь. Низкие расходы на энергоресурсы помогают создавать более конкурентоспособные на мировом рынке товары и услуги. Но Европа, подталкиваемая Соединенными Штатами, сильно сдала назад. Не очень понятно, за счет чего европейцы намерены удерживать свой привычный высокий уровень развития и жизни в ближайшие десятилетия, если все заводы из-за дорогой энергетики переедут в США или Китай.При этом сама Украина тоже пострадает от своего решения, даже если предположить, что она справится с технической частью изменения направления прокачки газа внутри своей страны, что требуется для снабжения собственных территорий. Киев лишил себя транзитных денег, которые получал от "Газпрома" все эти годы. А те шли в том числе на поддержку газотранспортной системы и субсидирование тарифов на прокачку. Неудивительно, что без транзитных денег от "Газпрома" украинские власти сразу в четыре раза увеличили стоимость прокачки газа по своей территории с нового года. Тарифы и дальше будут расти, причем не только на прокачку, но и на услуги ЖКХ. Потому что дополнительные расходы компании так или иначе переложат на простых граждан.Более того, Украина тем самым может лишить себя части или даже всей электроэнергии, которую она получает от соседних стран, в частности из Словакии и Румынии. Последняя поставляла электроэнергию через Молдавию и Приднестровье, которые сами оказались в энергетической ловушке, поэтому могут на себя перетянуть часть электроэнергии, которая раньше уходила на Украину.До половины импорта электроэнергии в эту страну поставляла сильно обиженная на нее Словакия, которая в любой момент может сократить или обнулить эти поставки. Там еще и Румыния получала часть ресурсов из Словакии. В общем, ситуация такова, что Украина оставила соседей без газа, а те в ответ могут лишить ее электричества.Более того, Словакия как член ЕС может ко всему прочему заблокировать выделение финансовой помощи Киеву, например, наложить вето на решение ЕС направить еще 50 миллиардов евро. Украина затеяла опасную для себя игру.

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

украина, европа, евросоюз, газпром, словакия, россия