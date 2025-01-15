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ВС России ударили по критически важным украинским газовым объектам - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 15.01.2025 (обновлено: 15:33 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html
ВС России ударили по критически важным украинским газовым объектам
ВС России ударили по критически важным украинским газовым объектам - РИА Новости, 15.01.2025
ВС России ударили по критически важным украинским газовым объектам
Российские военные ударили по критически важным украинским газовым объектам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:38:00+03:00
2025-01-15T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
винницкая область
вооруженные силы рф
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по критически важным украинским газовым объектам, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Все намеченные цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы гремели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях, а также в Харькове и Черкассах.Местные власти сообщали о поражении объектов критической инфраструктуры, Минэнерго Украины объявляло об экстренных отключениях электроэнергии.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html
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украина
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украина, хмельницкий (город), винницкая область, вооруженные силы рф, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Винницкая область, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

ВС России ударили по критически важным украинским газовым объектам

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
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Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по критически важным украинским газовым объектам, сообщило Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
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Все намеченные цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.
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Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы гремели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях, а также в Харькове и Черкассах.
Местные власти сообщали о поражении объектов критической инфраструктуры, Минэнерго Украины объявляло об экстренных отключениях электроэнергии.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХмельницкий (город)Винницкая областьВооруженные силы РФДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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