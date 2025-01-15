https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html

ВС России ударили по критически важным украинским газовым объектам

ВС России ударили по критически важным украинским газовым объектам - РИА Новости, 15.01.2025

ВС России ударили по критически важным украинским газовым объектам

Российские военные ударили по критически важным украинским газовым объектам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:38:00+03:00

2025-01-15T12:38:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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винницкая область

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дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские военные ударили по критически важным украинским газовым объектам, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Все намеченные цели поражены, подчеркнули в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы гремели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях, а также в Харькове и Черкассах.Местные власти сообщали о поражении объектов критической инфраструктуры, Минэнерго Украины объявляло об экстренных отключениях электроэнергии.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html

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украина, хмельницкий (город), винницкая область, вооруженные силы рф, дмитрий песков, вооруженные силы украины