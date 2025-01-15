https://ria.ru/20250115/udar-1993775420.html

Российские военные ударили по объектам ВСУ в Харькове и Черкассах

Российские военные ударили по объектам ВСУ в Харькове и Черкассах - РИА Новости, 15.01.2025

Российские военные ударили по объектам ВСУ в Харькове и Черкассах

Вооруженные силы нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:06:00+03:00

2025-01-15T09:06:00+03:00

2025-01-15T09:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей лебедев

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Черкассы, прилетело утром 15 января. Взрыв в стороне аэропорта. Взрыв мощный <…>. Насчет присутствия самолетов в аэропорту сведений нет, а вот то, что регулярно взлетают вертолеты и летят бомбить наши позиции на Запорожском направлении — сведения есть", — заявил собеседник агентства.Кроме того, нанесен удар по расположению противника на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове."Там еще остались целыми и нетронутыми гараж, полный машин, склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками. Это "что-то" в больших зеленых ящиках примерно полтора метра длиной", — уточнил Лебедев.Еще один прилет зафиксирован в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области, по направлению к объекту выехали машины скорой помощи, рассказал подпольщик.Лебедев добавил, что в Черниговской области, предположительно, уничтожена по меньшей мере одна пусковая установка, из которой ВСУ обстреливали Брянскую область.Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250112/podpole-1993386926.html

https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html

https://ria.ru/20250111/lebedev-1993235907.html

харьков

белая церковь (город)

украина

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вооруженные силы украины, сергей лебедев, дмитрий песков, харьков, белая церковь (город), украина