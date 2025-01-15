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Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области - РИА Новости, 15.01.2025
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области
Удар нанесен в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области, по направлению к объекту выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:04:00+03:00
2025-01-15T09:04:00+03:00
2025-01-15T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области, по направлению к объекту выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В городе Белая Церковь (Киевская область) прилет в направлении аэродрома.... Склады хорошие, место закрытое и охраняемое.... После прилета "скорые" несутся в сторону аэродрома, движение на некоторых улицах перекрыто", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html
белая церковь (город)
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белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области
ВС РФ нанесли удар по аэродрому в городе Белая Церковь Киевской области