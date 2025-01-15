https://ria.ru/20250115/udar-1993775289.html

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области - РИА Новости, 15.01.2025

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области

Удар нанесен в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области, по направлению к объекту выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:04:00+03:00

2025-01-15T09:04:00+03:00

2025-01-15T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

белая церковь (город)

киевская область

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_cd078439c21efe1382d5d4220ea38e4e.jpg

ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области, по направлению к объекту выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В городе Белая Церковь (Киевская область) прилет в направлении аэродрома.... Склады хорошие, место закрытое и охраняемое.... После прилета "скорые" несутся в сторону аэродрома, движение на некоторых улицах перекрыто", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html

белая церковь (город)

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев