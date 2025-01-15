Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/udar-1993775289.html
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области - РИА Новости, 15.01.2025
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области
Удар нанесен в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области, по направлению к объекту выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:04:00+03:00
2025-01-15T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_cd078439c21efe1382d5d4220ea38e4e.jpg
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области, по направлению к объекту выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В городе Белая Церковь (Киевская область) прилет в направлении аэродрома.... Склады хорошие, место закрытое и охраняемое.... После прилета "скорые" несутся в сторону аэродрома, движение на некоторых улицах перекрыто", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html
белая церковь (город)
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2c5fcb63d633964196db555b2476aa3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Киевской области

ВС РФ нанесли удар по аэродрому в городе Белая Церковь Киевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области, по направлению к объекту выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В городе Белая Церковь (Киевская область) прилет в направлении аэродрома.... Склады хорошие, место закрытое и охраняемое.... После прилета "скорые" несутся в сторону аэродрома, движение на некоторых улицах перекрыто", - отметил Лебедев.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
ВС России продвигаются к Богуславке Харьковской области, сообщил Марочко
Вчера, 06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБелая Церковь (город)Киевская областьСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала