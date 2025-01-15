Туск призвал серьезно относиться к обещаниям Трампа по Украине
Премьер Польши Туск призвал серьезно относиться к обещаниям Трампа по Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что к обещаниям избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины следует относиться серьезно.
"Как вы знаете, я имел возможность сотрудничать с президентом Трампом во время его первого президентского срока. Не хочу выступать в роли эксперта, но хочу сказать, что мы должны серьезно относиться к обещаниям новой администрации Трампа", - сказал Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
По мнению польского премьера, США не будут сотрудничать в сфере безопасности со странами, которые не хотят сами тратить на это больше денег.
Он указал на то, что в случае заинтересованности в участии США в политике безопасности Украины и Европы, нужно самим быть готовыми в этом участвовать.
"На ближайшем саммите НАТО уже не может быть сомнений, сколько каждая страна должна тратить на оборону. Страны, которые платят на оборону один или полтора процента, – это исключено. В одном мы должны согласиться с президентом Трампом - никто за нас не обеспечит нашей безопасности", - добавил он.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.