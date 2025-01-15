https://ria.ru/20250115/tusk-1993871343.html

Туск призвал серьезно относиться к обещаниям Трампа по Украине

Туск призвал серьезно относиться к обещаниям Трампа по Украине - РИА Новости, 15.01.2025

Туск призвал серьезно относиться к обещаниям Трампа по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что к обещаниям избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины следует относиться серьезно. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:25:00+03:00

2025-01-15T16:25:00+03:00

2025-01-15T16:25:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что к обещаниям избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины следует относиться серьезно. "Как вы знаете, я имел возможность сотрудничать с президентом Трампом во время его первого президентского срока. Не хочу выступать в роли эксперта, но хочу сказать, что мы должны серьезно относиться к обещаниям новой администрации Трампа", - сказал Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. По мнению польского премьера, США не будут сотрудничать в сфере безопасности со странами, которые не хотят сами тратить на это больше денег. "Американская помощь Украине бесценна, но в то же время европейские страны и Европейский союз должны понимать, что Америка независимо от того, кто будет президентом, будет сотрудничать с Украиной и Евросоюзом, если мы будем серьезно трактовать это сотрудничество", - сказал польский премьер. Он указал на то, что в случае заинтересованности в участии США в политике безопасности Украины и Европы, нужно самим быть готовыми в этом участвовать. "На ближайшем саммите НАТО уже не может быть сомнений, сколько каждая страна должна тратить на оборону. Страны, которые платят на оборону один или полтора процента, – это исключено. В одном мы должны согласиться с президентом Трампом - никто за нас не обеспечит нашей безопасности", - добавил он. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.

https://ria.ru/20250115/preduprezhdenie-1993808571.html

https://ria.ru/20250115/tramp-1993686150.html

https://ria.ru/20250115/dizen-1993808070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, польша, дональд трамп, дональд туск, владимир зеленский, нато