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В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий - РИА Новости, 15.01.2025
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Туризм
 
12:01 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/turpotok-1993810946.html
В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий
В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий - РИА Новости, 15.01.2025
В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий
Туристический поток из России на остров Маврикий в прошлом году был рекордным, он на 84% превысил уровень 2023-го и в 2,6 раза – доковидные показатели, сообщила РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:01:00+03:00
2025-01-15T12:01:00+03:00
туризм
маврикий
россия
индийский океан
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Туристический поток из России на остров Маврикий в прошлом году был рекордным, он на 84% превысил уровень 2023-го и в 2,6 раза – доковидные показатели, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В 2024 году рекорд по российскому турпотоку поставило еще одно люксовое островное направление Индийского океана – остров Маврикий... Годом ранее, в 2023 году, турпоток из РФ на Маврикий был тоже рекордным, но почти в два раза меньше – 15 601 визит. Так что в 2024 году был поставлен новый исторический рекорд. Доковидные показатели 2019 года российский турпоток на Маврикий в 2024 году превзошел в 2,57 раза", - говорится в сообщении. Значительный рост туристов из России на Маврикий был в январе-марте, он произошел за счет запуска прямых рейсов "Аэрофлота" на Маврикий, отметили в АТОР. Несмотря на отмену авиакомпанией прямых перелетов на остров в конце марта прошлого года, спрос в 2024 году на курорт был выше, чем в 2023 году, уточнили в ассоциации. Там рассказали, что остров Маврикий - популярное направление для премиального отдыха. Туры на остров недешевые, но, как отмечают турагенты, порой выгоднее, чем в сопоставимые объекты Сейшел. Специалисты отмечают, что в люксовом сегменте Маврикий скорее конкурирует не с Мальдивами, где иной тип отдыха, а с Сейшелами: часто туристы, побывавшие на этих островах, едут затем на Маврикий, или наоборот. По данным статистического управления Маврикия, которые приводят в АТОР, в 2024 году на остров прибыли 1,4 миллиона иностранцев, что на 6,6% больше результата 2023 года. Из этого количества только 2,4% (33,8 тысячи туристов) прибыли на остров по морю, в том числе на круизных судах, остальные – самолетами. В топ-10 ключевых въездных рынков Маврикия в 2024 году впервые вошла Россия, заняв девятое место.
https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html
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маврикий, россия, индийский океан, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот
Туризм, Маврикий, Россия, Индийский океан, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот
В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий

АТОР: турпоток из России на Маврикий в 2024 году был рекордным

© Pixabay / SuissgirlМаврикий
Маврикий - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Pixabay / Suissgirl
Маврикий . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Туристический поток из России на остров Маврикий в прошлом году был рекордным, он на 84% превысил уровень 2023-го и в 2,6 раза – доковидные показатели, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В 2024 году рекорд по российскому турпотоку поставило еще одно люксовое островное направление Индийского океана – остров Маврикий... Годом ранее, в 2023 году, турпоток из РФ на Маврикий был тоже рекордным, но почти в два раза меньше – 15 601 визит. Так что в 2024 году был поставлен новый исторический рекорд. Доковидные показатели 2019 года российский турпоток на Маврикий в 2024 году превзошел в 2,57 раза", - говорится в сообщении.
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8 января, 10:20
Значительный рост туристов из России на Маврикий был в январе-марте, он произошел за счет запуска прямых рейсов "Аэрофлота" на Маврикий, отметили в АТОР. Несмотря на отмену авиакомпанией прямых перелетов на остров в конце марта прошлого года, спрос в 2024 году на курорт был выше, чем в 2023 году, уточнили в ассоциации.
Там рассказали, что остров Маврикий - популярное направление для премиального отдыха. Туры на остров недешевые, но, как отмечают турагенты, порой выгоднее, чем в сопоставимые объекты Сейшел. Специалисты отмечают, что в люксовом сегменте Маврикий скорее конкурирует не с Мальдивами, где иной тип отдыха, а с Сейшелами: часто туристы, побывавшие на этих островах, едут затем на Маврикий, или наоборот.
По данным статистического управления Маврикия, которые приводят в АТОР, в 2024 году на остров прибыли 1,4 миллиона иностранцев, что на 6,6% больше результата 2023 года. Из этого количества только 2,4% (33,8 тысячи туристов) прибыли на остров по морю, в том числе на круизных судах, остальные – самолетами. В топ-10 ключевых въездных рынков Маврикия в 2024 году впервые вошла Россия, заняв девятое место.
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ТуризмМаврикийРоссияИндийский океанАссоциация туроператоров России (АТОР)Аэрофлот
 
 
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