https://ria.ru/20250115/turpotok-1993810946.html

В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий

В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий - РИА Новости, 15.01.2025

В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий

Туристический поток из России на остров Маврикий в прошлом году был рекордным, он на 84% превысил уровень 2023-го и в 2,6 раза – доковидные показатели, сообщила РИА Новости, 15.01.2025

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2025-01-15T12:01:00+03:00

туризм

маврикий

россия

индийский океан

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Туристический поток из России на остров Маврикий в прошлом году был рекордным, он на 84% превысил уровень 2023-го и в 2,6 раза – доковидные показатели, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В 2024 году рекорд по российскому турпотоку поставило еще одно люксовое островное направление Индийского океана – остров Маврикий... Годом ранее, в 2023 году, турпоток из РФ на Маврикий был тоже рекордным, но почти в два раза меньше – 15 601 визит. Так что в 2024 году был поставлен новый исторический рекорд. Доковидные показатели 2019 года российский турпоток на Маврикий в 2024 году превзошел в 2,57 раза", - говорится в сообщении. Значительный рост туристов из России на Маврикий был в январе-марте, он произошел за счет запуска прямых рейсов "Аэрофлота" на Маврикий, отметили в АТОР. Несмотря на отмену авиакомпанией прямых перелетов на остров в конце марта прошлого года, спрос в 2024 году на курорт был выше, чем в 2023 году, уточнили в ассоциации. Там рассказали, что остров Маврикий - популярное направление для премиального отдыха. Туры на остров недешевые, но, как отмечают турагенты, порой выгоднее, чем в сопоставимые объекты Сейшел. Специалисты отмечают, что в люксовом сегменте Маврикий скорее конкурирует не с Мальдивами, где иной тип отдыха, а с Сейшелами: часто туристы, побывавшие на этих островах, едут затем на Маврикий, или наоборот. По данным статистического управления Маврикия, которые приводят в АТОР, в 2024 году на остров прибыли 1,4 миллиона иностранцев, что на 6,6% больше результата 2023 года. Из этого количества только 2,4% (33,8 тысячи туристов) прибыли на остров по морю, в том числе на круизных судах, остальные – самолетами. В топ-10 ключевых въездных рынков Маврикия в 2024 году впервые вошла Россия, заняв девятое место.

https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html

https://ria.ru/20250114/vetnam-1993711816.html

маврикий

россия

индийский океан

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маврикий, россия, индийский океан, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот