Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 15.01.2025 (обновлено: 20:27 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/tsru-1993910564.html
Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом
Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом - РИА Новости, 15.01.2025
Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом
Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что США и Россия могут сотрудничать по борьбе с... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:03:00+03:00
2025-01-15T20:27:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993907627_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef4492a4cddb9518302736a7b1b92bd5.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что США и Россия могут сотрудничать по борьбе с терроризмом, так как перед ними стоят схожие угрозы.Ранее Рэтклифф на слушаниях в сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных Трампом на ключевые посты в его администрации, заявил, что будет советовать избранному президенту Дональду Трампу сотрудничать с Россией в случаях, когда это будет взаимовыгодно."Есть области, где мы, например, противодействуем терроризму. Некоторые из тех же угроз, с которыми мы сталкиваемся со стороны террористических групп, являются угрозами, с которыми они сталкиваются. И поэтому есть случаи, когда информация или разведданные могут быть переданы, или что-то может быть сделано для взаимной выгоды наших стран", - заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате, уточняя свой предыдущий ответ касательно России.
https://ria.ru/20250115/ssha-1993908734.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993907627_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8059abcdd58502f49c4bad31e2614313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом

Кандидат в главы ЦРУ Рэтклифф: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом

© AP Photo / John McDonnellДжон Рэтклифф
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / John McDonnell
Джон Рэтклифф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что США и Россия могут сотрудничать по борьбе с терроризмом, так как перед ними стоят схожие угрозы.
Ранее Рэтклифф на слушаниях в сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных Трампом на ключевые посты в его администрации, заявил, что будет советовать избранному президенту Дональду Трампу сотрудничать с Россией в случаях, когда это будет взаимовыгодно.
"Есть области, где мы, например, противодействуем терроризму. Некоторые из тех же угроз, с которыми мы сталкиваемся со стороны террористических групп, являются угрозами, с которыми они сталкиваются. И поэтому есть случаи, когда информация или разведданные могут быть переданы, или что-то может быть сделано для взаимной выгоды наших стран", - заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате, уточняя свой предыдущий ответ касательно России.
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Кандидат в госсекретари назвал Китай главной угрозой для США в XXI веке
Вчера, 19:46
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала