https://ria.ru/20250115/tsru-1993910564.html

Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом

Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом - РИА Новости, 15.01.2025

Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом

Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что США и Россия могут сотрудничать по борьбе с... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:03:00+03:00

2025-01-15T20:03:00+03:00

2025-01-15T20:27:00+03:00

в мире

россия

сша

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993907627_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef4492a4cddb9518302736a7b1b92bd5.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что США и Россия могут сотрудничать по борьбе с терроризмом, так как перед ними стоят схожие угрозы.Ранее Рэтклифф на слушаниях в сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных Трампом на ключевые посты в его администрации, заявил, что будет советовать избранному президенту Дональду Трампу сотрудничать с Россией в случаях, когда это будет взаимовыгодно."Есть области, где мы, например, противодействуем терроризму. Некоторые из тех же угроз, с которыми мы сталкиваемся со стороны террористических групп, являются угрозами, с которыми они сталкиваются. И поэтому есть случаи, когда информация или разведданные могут быть переданы, или что-то может быть сделано для взаимной выгоды наших стран", - заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате, уточняя свой предыдущий ответ касательно России.

https://ria.ru/20250115/ssha-1993908734.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)