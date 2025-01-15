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Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом
Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом - РИА Новости, 15.01.2025
Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом
Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что США и Россия могут сотрудничать по борьбе с... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что США и Россия могут сотрудничать по борьбе с терроризмом, так как перед ними стоят схожие угрозы.Ранее Рэтклифф на слушаниях в сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных Трампом на ключевые посты в его администрации, заявил, что будет советовать избранному президенту Дональду Трампу сотрудничать с Россией в случаях, когда это будет взаимовыгодно."Есть области, где мы, например, противодействуем терроризму. Некоторые из тех же угроз, с которыми мы сталкиваемся со стороны террористических групп, являются угрозами, с которыми они сталкиваются. И поэтому есть случаи, когда информация или разведданные могут быть переданы, или что-то может быть сделано для взаимной выгоды наших стран", - заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате, уточняя свой предыдущий ответ касательно России.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом
Кандидат в главы ЦРУ Рэтклифф: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом