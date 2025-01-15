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Кандидат в главы ЦРУ будет советовать Трампу сотрудничать с Россией
Кандидат в главы ЦРУ будет советовать Трампу сотрудничать с Россией - РИА Новости, 15.01.2025
Кандидат в главы ЦРУ будет советовать Трампу сотрудничать с Россией
Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что будет советовать избранному президенту Дональду... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T19:05:00+03:00
2025-01-15T19:05:00+03:00
2025-01-15T20:25:00+03:00
россия
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что будет советовать избранному президенту Дональду Трампу сотрудничать с Россией в случаях, когда это будет взаимовыгодно."Мы не можем позволить нашим враждебным отношениям перерасти в непреднамеренные войны. Как директор ЦРУ я буду предупреждать президента, когда русские пытаются нанести ущерб интересам США, но я также буду давать президенту советы, когда есть возможности работать над взаимовыгодными результатами с Россией", - заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных Трампом на ключевые посты в его администрации.Он отметил, что российско-украинский конфликт повышает риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной державой.
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россия, в мире, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Кандидат в главы ЦРУ будет советовать Трампу сотрудничать с Россией
Кандидат в главы ЦРУ Рэтклифф будет советовать Трампу сотрудничать с Россией