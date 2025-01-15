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Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой
Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой - РИА Новости, 15.01.2025
Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой
Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что разведка США сосредоточится на Китае как на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:40:00+03:00
2025-01-15T18:40:00+03:00
2025-01-15T19:57:00+03:00
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дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что разведка США сосредоточится на Китае как на главной "угрозе"."Это подводит меня к необходимости того, чтобы ЦРУ продолжало и усилило свой фокус на угрозах, исходящих от Китая и правящей в нем Коммунистической партии Китая", - заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных избранным президентом Дональдом Трампом на ключевые посты в его администрации.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой
Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что Китай является главной угрозой для США