https://ria.ru/20250115/tsru-1993901560.html

Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой

Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой - РИА Новости, 15.01.2025

Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой

Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что разведка США сосредоточится на Китае как на... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:40:00+03:00

2025-01-15T18:40:00+03:00

2025-01-15T19:57:00+03:00

в мире

сша

китай

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, номинированный на пост директора ЦРУ, заявил в среду, что разведка США сосредоточится на Китае как на главной "угрозе"."Это подводит меня к необходимости того, чтобы ЦРУ продолжало и усилило свой фокус на угрозах, исходящих от Китая и правящей в нем Коммунистической партии Китая", - заявил Рэтклифф на слушаниях в сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных избранным президентом Дональдом Трампом на ключевые посты в его администрации.

https://ria.ru/20250115/granitsy-1993906829.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)