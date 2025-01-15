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Цивилева доложит Путину о поддержке ветеранов боевых действий - РИА Новости, 15.01.2025
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12:47 15.01.2025
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Цивилева доложит Путину о поддержке ветеранов боевых действий
Цивилева доложит Путину о поддержке ветеранов боевых действий - РИА Новости, 15.01.2025
Цивилева доложит Путину о поддержке ветеранов боевых действий
Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:47:00+03:00
2025-01-15T12:47:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру Путину о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в среду в режиме видеоконференции проведет заседание российского организационного комитета "Победа". "Анна Цивилева расскажет о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий", - сказал пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20240614/putin-1952942329.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Цивилева доложит Путину о поддержке ветеранов боевых действий

Цивилева на заседании оргкомитета "Победа" доложит Путину о поддержке ветеранов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру Путину о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что Путин в среду в режиме видеоконференции проведет заседание российского организационного комитета "Победа".
"Анна Цивилева расскажет о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий", - сказал пресс-секретарь президента.
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