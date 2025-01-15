https://ria.ru/20250115/tsivilev-1993821780.html

Цивилева доложит Путину о поддержке ветеранов боевых действий

Цивилева доложит Путину о поддержке ветеранов боевых действий - РИА Новости, 15.01.2025

Цивилева доложит Путину о поддержке ветеранов боевых действий

Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:47:00+03:00

2025-01-15T12:47:00+03:00

2025-01-15T12:47:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева на заседании оргкомитета "Победа" доложит президенту России Владимиру Путину о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в среду в режиме видеоконференции проведет заседание российского организационного комитета "Победа". "Анна Цивилева расскажет о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий", - сказал пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20240614/putin-1952942329.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, дмитрий песков, общество