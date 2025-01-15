https://ria.ru/20250115/tsar-1993811699.html
Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР
Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 15.01.2025
Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР
Президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:04:00+03:00
2025-01-15T12:04:00+03:00
2025-01-15T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Шестнадцатого января состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20250114/afrika-1993529389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, владимир путин, в мире
ЦАР, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР
Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Туаредой