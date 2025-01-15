https://ria.ru/20250115/tsar-1993811699.html

Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР

Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 15.01.2025

Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР

Президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:04:00+03:00

2025-01-15T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Шестнадцатого января состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20250114/afrika-1993529389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цар, россия, владимир путин, в мире