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Президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом

Президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 15.01.2025

Президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:50:00+03:00

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2025-01-15T08:51:00+03:00

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леон додону-пунагаза

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Туадера прибыл в Россию рано утром в среду. Африканского президента в аэропорту встретил замглавы МИД России Михаил Богданов, а также посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза. О визите Туадеры в Москву стало известно на днях. По сообщению пресс-секретаря главы африканского государства, он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках 3-4 дневного визита.

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2025

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россия, москва, цар, фостен-арканж туадера, михаил богданов, леон додону-пунагаза