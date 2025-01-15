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Президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом
Президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 15.01.2025
Президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом
Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:50:00+03:00
2025-01-15T08:50:00+03:00
2025-01-15T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Туадера прибыл в Россию рано утром в среду. Африканского президента в аэропорту встретил замглавы МИД России Михаил Богданов, а также посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза. О визите Туадеры в Москву стало известно на днях. По сообщению пресс-секретаря главы африканского государства, он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках 3-4 дневного визита.
https://ria.ru/20250114/afrika-1993529389.html
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россия, москва, цар, фостен-арканж туадера, михаил богданов, леон додону-пунагаза
Россия, Москва, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера, Михаил Богданов, Леон Додону-Пунагаза
Президент ЦАР прибыл в Москву с официальным визитом
Президент ЦАР Туадера прибыл в Россию с официальным визитом