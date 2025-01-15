https://ria.ru/20250115/trevoga-1993766175.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в Харькове прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:20:00+03:00
2025-01-15T07:20:00+03:00
2025-01-15T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в Харькове прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сначала тревогу объявили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Харьковской областях. Позднее, в 07:12 мск, она распространилась на всю территорию Украины.Издание "РБК-Украина" сообщило о взрывах в окрестностях Харькова. "В Харькове слышны взрывы, вероятно, за городом", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.Позднее издание написало о повторных взрывах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html
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украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу