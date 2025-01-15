https://ria.ru/20250115/trevoga-1993766175.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в Харькове прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:20:00+03:00

2025-01-15T07:20:00+03:00

2025-01-15T08:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

киев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в Харькове прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сначала тревогу объявили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Харьковской областях. Позднее, в 07:12 мск, она распространилась на всю территорию Украины.Издание "РБК-Украина" сообщило о взрывах в окрестностях Харькова. "В Харькове слышны взрывы, вероятно, за городом", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.Позднее издание написало о повторных взрывах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html

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украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины