https://ria.ru/20250115/trevoga-1993754381.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2025
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T02:15:00+03:00
2025-01-15T02:15:00+03:00
2025-01-15T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Киевской областях звучит уже более трех часов. В 1.36 мск тревога была объявлена в Хмельницкой области, а затем распространилась на Тернопольскую и Ровненскую. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250114/bpla-1993746582.html
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украина, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины власти объявили воздушную тревогу