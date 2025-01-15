https://ria.ru/20250115/trevoga-1993754381.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2025

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.01.2025

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специальная военная операция на украине

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киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Киевской областях звучит уже более трех часов. В 1.36 мск тревога была объявлена в Хмельницкой области, а затем распространилась на Тернопольскую и Ровненскую. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250114/bpla-1993746582.html

украина

россия

киевская область

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украина, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины