https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html

В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа

В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа - РИА Новости, 16.01.2025

В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду выразил уверенность в том, что Украина никогда не возобновит транзит российского... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-15T23:08:00+03:00

2025-01-15T23:08:00+03:00

2025-01-16T09:12:00+03:00

экономика

цены на нефть

украина

сша

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

джеффри пайетт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_3e12bb0a7d6fd62cd0ca7b7570dcf962.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду выразил уверенность в том, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа через свою территорию. "Я убежден, что обратного пути не существует", — заявил он во время выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной в РФ) в Вашингтоне, комментируя прекращение транзита российского газа через Украину.По словам американского чиновника, в Европе наблюдается "конец зависимости" от российской энергетики, что приводит к "драматическому росту" собственной индустрии СПГ в США. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что если у Владимира Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

https://ria.ru/20241224/slovakiya-1990859164.html

украина

сша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, украина, сша, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, джеффри пайетт, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, транзит газа через украину