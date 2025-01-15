В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
Помощник госсекретаря США Пайетт: Украина не возобновит транзит российского газа
© AP Photo / Sergei ChuzavkovГазохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Газохранилище в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду выразил уверенность в том, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа через свою территорию.
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"Я убежден, что обратного пути не существует", — заявил он во время выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной в РФ) в Вашингтоне, комментируя прекращение транзита российского газа через Украину.
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"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что если у Владимира Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.
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