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В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа - РИА Новости, 16.01.2025
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23:08 15.01.2025 (обновлено: 09:12 16.01.2025)
https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html
В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа - РИА Новости, 16.01.2025
В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду выразил уверенность в том, что Украина никогда не возобновит транзит российского... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-15T23:08:00+03:00
2025-01-16T09:12:00+03:00
экономика
цены на нефть
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джеффри пайетт
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду выразил уверенность в том, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа через свою территорию. &quot;Я убежден, что обратного пути не существует&quot;, — заявил он во время выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной в РФ) в Вашингтоне, комментируя прекращение транзита российского газа через Украину.По словам американского чиновника, в Европе наблюдается "конец зависимости" от российской энергетики, что приводит к "драматическому росту" собственной индустрии СПГ в США. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что если у Владимира Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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экономика, цены на нефть, украина, сша, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, джеффри пайетт, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, транзит газа через украину
Экономика, Цены на нефть, Украина, США, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Джеффри Пайетт, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, транзит газа через Украину
В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа

Помощник госсекретаря США Пайетт: Украина не возобновит транзит российского газа

© AP Photo / Sergei ChuzavkovГазохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Газохранилище в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду выразил уверенность в том, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа через свою территорию.
«

"Я убежден, что обратного пути не существует", — заявил он во время выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной в РФ) в Вашингтоне, комментируя прекращение транзита российского газа через Украину.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00
По словам американского чиновника, в Европе наблюдается "конец зависимости" от российской энергетики, что приводит к "драматическому росту" собственной индустрии СПГ в США.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что если у Владимира Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаСШАСловакияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийДжеффри ПайеттГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украинытранзит газа через Украину
 
 
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