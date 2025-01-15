https://ria.ru/20250115/tramp-1993914219.html

Трамп заявил о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке

Трамп заявил о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.01.2025

Трамп заявил о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею "мира... РИА Новости, 15.01.2025

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в мире

сша

ближний восток

израиль

дональд трамп

стивен мнучин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею "мира через силу" на Ближнем Востоке и расширять Авраамские соглашения."Мы продолжим продвигать мир через силу в регионе, в то время как мы воспользуемся моментом после этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических Авраамских соглашений", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, вскоре будет опубликовано совместное заявление.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть соглашения в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем.

https://ria.ru/20250115/tramp-1993686150.html

сша

ближний восток

израиль

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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, стивен мнучин