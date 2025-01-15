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Трамп заявил о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.01.2025
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20:37 15.01.2025 (обновлено: 20:52 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/tramp-1993914219.html
Трамп заявил о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке
Трамп заявил о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.01.2025
Трамп заявил о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею "мира... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:37:00+03:00
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в мире
сша
ближний восток
израиль
дональд трамп
стивен мнучин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею "мира через силу" на Ближнем Востоке и расширять Авраамские соглашения."Мы продолжим продвигать мир через силу в регионе, в то время как мы воспользуемся моментом после этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических Авраамских соглашений", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, вскоре будет опубликовано совместное заявление.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть соглашения в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем.
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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, стивен мнучин
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Стивен Мнучин
Трамп заявил о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке

Трамп: США продолжат продвигать идею мира через силу на Ближнем Востоке

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею "мира через силу" на Ближнем Востоке и расширять Авраамские соглашения.
"Мы продолжим продвигать мир через силу в регионе, в то время как мы воспользуемся моментом после этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических Авраамских соглашений", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, вскоре будет опубликовано совместное заявление.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть соглашения в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем.
Избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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В миреСШАБлижний ВостокИзраильДональд ТрампСтивен Мнучин
 
 
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