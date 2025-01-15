https://ria.ru/20250115/tramp-1993895453.html

На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского

На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского - РИА Новости, 15.01.2025

На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского

Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже подготовила санкции против окружения Владимира... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:03:00+03:00

2025-01-15T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже подготовила санкции против окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. "По моей информации из разных источников (из Украины, России и США), команда Трампа уже подготовила санкции против Ермака и окружения Зеленского. Пока не факт, что их введут, но сделают Зеленского более сговорчивым. Закончился период вседозволенности: "Володя, делай что хочешь, воруй, сколько можешь - пусть только украинцы воюют"", - написала Панченко в своем Telegram-канале. Служба безопасности Украины в январе 2023 года обвинила Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Позже СБУ завела против нее еще одно дело по обвинению в госизмене. Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе 2023 года ей дал резонансное интервью Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз.

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860586.html

https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993884979.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, служба безопасности украины