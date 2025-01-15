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На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского - РИА Новости, 15.01.2025
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18:03 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/tramp-1993895453.html
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского - РИА Новости, 15.01.2025
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского
Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже подготовила санкции против окружения Владимира... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже подготовила санкции против окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. "По моей информации из разных источников (из Украины, России и США), команда Трампа уже подготовила санкции против Ермака и окружения Зеленского. Пока не факт, что их введут, но сделают Зеленского более сговорчивым. Закончился период вседозволенности: "Володя, делай что хочешь, воруй, сколько можешь - пусть только украинцы воюют"", - написала Панченко в своем Telegram-канале. Служба безопасности Украины в январе 2023 года обвинила Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Позже СБУ завела против нее еще одно дело по обвинению в госизмене. Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе 2023 года ей дал резонансное интервью Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз.
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860586.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, служба безопасности украины
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского

Журналистка Панченко: Трамп подготовил санкции против окружения Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже подготовила санкции против окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
"По моей информации из разных источников (из Украины, России и США), команда Трампа уже подготовила санкции против Ермака и окружения Зеленского. Пока не факт, что их введут, но сделают Зеленского более сговорчивым. Закончился период вседозволенности: "Володя, делай что хочешь, воруй, сколько можешь - пусть только украинцы воюют"", - написала Панченко в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России
Вчера, 15:41
Служба безопасности Украины в январе 2023 года обвинила Панченко в поддержке российской специальной военной операции из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Позже СБУ завела против нее еще одно дело по обвинению в госизмене.
Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе 2023 года ей дал резонансное интервью Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Зеленский вновь заговорил о военном контингенте на Украине
Вчера, 17:27
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей ЕрмакСлужба безопасности Украины
 
 
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