https://ria.ru/20250115/tramp-1993868473.html

СМИ: советники Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны на Украине

СМИ: советники Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны на Украине - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: советники Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны на Украине

Большинство советников избранного президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:06:00+03:00

2025-01-15T16:06:00+03:00

2025-01-15T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости/Прайм. Большинство советников избранного президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине, передает агентство Рейтер. "Большинство высокопоставленных советников Трампа... выступают за предоставление Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, патрулируемой войсками европейских стран", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, советники Трампа в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта. При этом они в целом считают, что возможность членства Украины в НАТО должна быть исключена, по крайней мере. в обозримом будущем. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что правительства стран НАТО обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые "не спровоцировали бы" российское руководство. По мнению источника агентства, одним из возможных вариантов прекращения огня являлось бы создание демилитаризованной зоны, при таком он отмечал, что ее, вероятно, будут охранять и патрулировать европейские войска. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250115/preduprezhdenie-1993808571.html

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860586.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

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в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато