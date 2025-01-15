Рейтинг@Mail.ru
Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 15.01.2025 (обновлено: 04:38 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/tramp-1993754761.html
Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан
Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 15.01.2025
Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан
Иран никогда не планировал покушение на избранного президента США Дональда Трампа, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T02:45:00+03:00
2025-01-15T04:38:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
масуд пезешкиан
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979798094_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_62a33046fd8010c3eabf287303f7eca4.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иран никогда не планировал покушение на избранного президента США Дональда Трампа, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны разрабатывают для продвижения иранофобии... Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько мне известно", - сказал он в интервью телеканалу NBC News. По словам Пезешкиана, Иран никогда не предпринимал попыток и не будет пытаться совершить покушение на Трампа. Ранее Трамп, не не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация. В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятных жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании. В Тегеране отвергали заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html
https://ria.ru/20250102/iran-1992315965.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979798094_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_408e3b9c6e8830d358d6e0fe47dea8f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиан, джо байден
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Джо Байден
Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран никогда не планировал покушение на Трампа

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иран никогда не планировал покушение на избранного президента США Дональда Трампа, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны разрабатывают для продвижения иранофобии... Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько мне известно", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Иран продолжит ориентироваться на Россию и Китай, заявили в РАН
6 января, 08:38
По словам Пезешкиана, Иран никогда не предпринимал попыток и не будет пытаться совершить покушение на Трампа.
Ранее Трамп, не не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятных жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании.
В Тегеране отвергали заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Флаг Ирана. - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника
2 января, 13:58
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампМасуд ПезешкианДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала