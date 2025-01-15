https://ria.ru/20250115/tramp-1993754761.html

Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан

Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 15.01.2025

Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан

Иран никогда не планировал покушение на избранного президента США Дональда Трампа, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иран никогда не планировал покушение на избранного президента США Дональда Трампа, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны разрабатывают для продвижения иранофобии... Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько мне известно", - сказал он в интервью телеканалу NBC News. По словам Пезешкиана, Иран никогда не предпринимал попыток и не будет пытаться совершить покушение на Трампа. Ранее Трамп, не не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация. В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятных жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании. В Тегеране отвергали заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиан, джо байден