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"Это станет сенсацией". Что Трамп приготовил для Путина

"Это станет сенсацией". Что Трамп приготовил для Путина - РИА Новости, 15.01.2025

"Это станет сенсацией". Что Трамп приготовил для Путина

Телефонные переговоры между главами России и США могут состояться в ближайшие несколько недель, а очная встреча — до конца зимы. Прежде всего Владимир Путин и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Телефонные переговоры между главами России и США могут состояться в ближайшие несколько недель, а очная встреча — до конца зимы. Прежде всего Владимир Путин и Дональд Трамп возобновят двусторонний диалог, а затем перезапустят межгосударственные отношения. Чего ждать в результате — разбиралось РИА Новости.Первый шагКонгрессмен-республиканец Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News сообщил, что команда избранного президента США уже готовит его встречу с руководителем России."С точки зрения Трампа, нельзя заключить сделку, не поддерживая никаких отношений и не ведя диалога с противоположной стороной. И мы обязательно займемся этим", — подчеркнул он.К нему стоит прислушаться: конгрессмен входит в ближний круг американского лидера и, скорее всего, станет его советником по национальной безопасности.Упомянув о важности для запуска переговоров "стабилизации линии фронта", Уолтц отметил: ВСУ не хватает солдат. По его мнению, надо понизить призывной возраст с 25 до 18 лет. "Мне кажется, многие не понимают, что можно привлечь сотни тысяч новых военных. <...> Когда мы слышим о моральных трудностях, стоит сказать: если украинцы призывают весь мир поддержать демократию ва-банк, они и сами должны пойти ва-банк. Конечно, они отважно сражались, благородно и стойко приняли бой, но эти проблемы с живой силой необходимо решить", — пояснил он.Вместе с тем, по его словам, первая цель новой администрации в урегулировании российско-украинского конфликта — установление режима прекращения огня. Это было бы "невероятно позитивным шагом" для Москвы и Киева.А уход России из Донбасса, Новороссии и Крыма нереалистичен, "и президент Трамп это признал".Время терпитВ ходе предвыборной кампании Трамп не раз повторял, что прекратит войну еще до своей инаугурации. Но потом признал: так быстро не получится. Теперь его кандидат на пост спецпосланника Белого дома по России и Украине Кит Келлог говорит о первых 100 днях правления республиканца, а Уолтц ожидает, что понадобится примерно полгода.В сентябре будущий вице-президент Джеймс Вэнс обозначил то, как Вашингтон видит окончание противостояния. "Нынешняя линия боевого соприкосновения превращается в демилитаризованную зону. <…> Украина сохраняет суверенитет, Россия получает гарантии нейтралитета Киева и неприсоединения к НАТО", — сказал он.Никаких предложений о встрече в Кремль пока не поступало, но Москва внимательно изучит позицию новой администрации. "Слова Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия", — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил: Кремль не собирается выдвигать "никаких условий" для встречи глав государств — достаточно обоюдного желания. Однако конкретики еще нет, надо дождаться инаугурации 20 января."Многие страны предлагают свои услуги, где можно провести контакты, но об этом говорить преждевременно", — уточнил он.В частности, организовать саммит готова Швейцария — там Путин летом 2021-го встречался с Джо Байденом. И Сербия. "Никто не сравнится с нами по степени поддержки Трампа. <…> И Путин у нас очень-очень популярен. Так что, думаю, это место на земном шаре исключительно подходит обоим", — сообщил президент Александр Вучич.Теоретически, добавляют эксперты, встреча может состояться и на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В марте его принимает Малайзия. Премьер-министр Анвар Ибрагим пригласил Путина. У Москвы и Вашингтона партнерский статус в этой организации.В то же время Кремль неоднократно напоминал о переговорах в Стамбуле, которые весной 2022-го почти увенчались успехом. Тогда установлению мира сильно помешал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Что касается президента Эрдогана, то он пользуется уважением и Путина, и Трампа, развивает отношения и с Россией, и с США.Долгожданная встречаПолитолог Александр Дудчак не сомневается в скорой встрече Трампа с Путиным. И то, что столько стран выразили желание принять эти переговоры, его не удивило."На мой взгляд, больше всего подходят Минск и Астана. Сербию можно отмести по чисто географическим причинам — чтобы долететь туда, нужно пересечь воздушное пространство некоторых враждебных государств, чьи власти способны предпринять что угодно против самолета российского президента", — отметил он в беседе с РИА Новости.Но ждать какого-то прорыва не стоит. Основная идея Вашингтона заключается в заморозке конфликта, что абсолютно неприемлемо для Москвы."Во-первых, опыт Минских соглашений показал, как Киев пользуется паузой, — подчеркивает политолог. — Во-вторых, сейчас российские войска стабильно продвигаются вперед. С другой стороны, Москве было бы интересно обсудить, например, судьбу "Северных потоков" и Приднестровья".Трампу нужно хотя бы полгода, чтобы войти в курс дела и определиться со стратегией. Тем не менее его встреча с Путиным в любом случае большое событие для всех: по ее итогам можно судить, куда движется мир, заключает Дудчак.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что официальный телефонный разговор глав государств состоится сразу после инаугурации."В январе очную встречу вряд ли успеют организовать, но в феврале это вполне реально. Самым невероятным, но в то же время сенсационным местом для этого стал бы Пекин", — рассуждает он.Никаких документов не подпишут, продолжает Денисов. Путин и Трамп посвятят этот саммит "перезапуску личного знакомства". Потом начнется налаживание межгосударственного диалога по линии внешнеполитических ведомств и президентских администраций."Что касается Украины, то сперва нужно понять, о чем готов говорить Трамп. Пока есть только разрозненные публикации в западных СМИ, по которым невозможно составить представление о его стратегии", — добавляет эксперт.А Киев, по его мнению, просто уведомят о результатах. У США достаточно инструментов влияния, чтобы не считаться с недовольством Зеленского.

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