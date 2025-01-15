Исследование показало, что россияне чаще всего покупают в начале года
Яндекс Маркет: Россияне стали вдвое чаще покупать товары для дома в начале года
Покупатель в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 января - РИА Новости. Россияне стали вдвое чаще покупать товары для организации пространства в доме в начале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"После Нового года россияне стали чаще выбирать товары для обустройства дома… Интерес к этим категориям также нашел отражение в росте покупок на Яндекс Маркете. В период с 1 по 9 января продажи товаров для организации пространства выросли на сервисе в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, а ёлочных игрушек - в 1,6 раза", - сказано в исследовании.
Кроме этого, россияне добавляют тематические подборки с товарами - корзины, коробки и органайзеры, сумки и ёлочные игрушки - в списки своих покупок на маркетплейсе. Аналитики связывают возросший интерес к товарам для дома с тем, что пользователи продумывают товары для будущих покупок - например, как украсить дом к следующему Новому году.
В предновогодний период эти товары также вошли в топ самых популярных, но заняли более низкие позиции - покупатели покупатели больше интересовались одеждой.
Кроме этих позиций, и в декабре, и в январе покупателей интересовали серьги и конструкторы, джемперы, толстовки и кардиганы, а также семена овощей, ягод и цветов.
"С момента запуска списков на Маркете покупатели уже создали более 170 тысяч подборок. Покупатели добавляют в списки одежду для модных образов, товары для эстетичного оформления квартиры и смартфоны. Среди наиболее популярных брендов в списках ― Xiaomi, "Икеа", Lego, Яндекс, Kitfort, Tuvio, Pragma, Apple, Sokolov и Samsung", - отметили в "Яндекс Маркете".