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Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего - РИА Новости, 15.01.2025
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02:37 15.01.2025 (обновлено: 05:47 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/timoshenko-1993754639.html
Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего
Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего - РИА Новости, 15.01.2025
Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала закон, позволяющий международным советам выбирать судей украинского конституционного суда, и РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T02:37:00+03:00
2025-01-15T05:47:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала закон, позволяющий международным советам выбирать судей украинского конституционного суда, и заявила, что Украина превращается в страну без будущего, где происходит экономическая стагнация. "Отныне судьи конституционного суда, которые должны назначаться по конституции президентом, парламентом или съездом судей, будут предварительно избираться международным советом. Президент, парламент и съезд судей лишь формально будут утверждать кадровые назначения, определенные за пределами Украины... Этот закон нужно немедленно отменить. Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс - это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего", — приводит слова Тимошенко издание "Инсайдер UA". По ее словам, Украина стала первой и единственной в мире страной, где конституционный суд формируется "неизвестными международными игроками за пределами государства". Она назвала это "абсолютным нарушением международного права, приравнивающим обращение с Украиной к статусу бесправной колонии".
https://ria.ru/20250103/timoshenko-1992363055.html
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в мире, украина, юлия тимошенко, партия "батькивщина"
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Партия "Батькивщина"
Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего

Тимошенко: Украина превращается в страну без будущего, где происходит стагнация

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Юлия Тимошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала закон, позволяющий международным советам выбирать судей украинского конституционного суда, и заявила, что Украина превращается в страну без будущего, где происходит экономическая стагнация.
«
"Отныне судьи конституционного суда, которые должны назначаться по конституции президентом, парламентом или съездом судей, будут предварительно избираться международным советом. Президент, парламент и съезд судей лишь формально будут утверждать кадровые назначения, определенные за пределами Украины... Этот закон нужно немедленно отменить. Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс - это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего", — приводит слова Тимошенко издание "Инсайдер UA".
По ее словам, Украина стала первой и единственной в мире страной, где конституционный суд формируется "неизвестными международными игроками за пределами государства". Она назвала это "абсолютным нарушением международного права, приравнивающим обращение с Украиной к статусу бесправной колонии".
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Раде Тимошенко задали неудобный вопрос после остановки транзита газа
3 января, 03:24
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"
 
 
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