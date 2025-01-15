https://ria.ru/20250115/timoshenko-1993754639.html

Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего

Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего - РИА Новости, 15.01.2025

Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала закон, позволяющий международным советам выбирать судей украинского конституционного суда, и РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T02:37:00+03:00

2025-01-15T02:37:00+03:00

2025-01-15T05:47:00+03:00

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украина

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала закон, позволяющий международным советам выбирать судей украинского конституционного суда, и заявила, что Украина превращается в страну без будущего, где происходит экономическая стагнация. "Отныне судьи конституционного суда, которые должны назначаться по конституции президентом, парламентом или съездом судей, будут предварительно избираться международным советом. Президент, парламент и съезд судей лишь формально будут утверждать кадровые назначения, определенные за пределами Украины... Этот закон нужно немедленно отменить. Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс - это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего", — приводит слова Тимошенко издание "Инсайдер UA". По ее словам, Украина стала первой и единственной в мире страной, где конституционный суд формируется "неизвестными международными игроками за пределами государства". Она назвала это "абсолютным нарушением международного права, приравнивающим обращение с Украиной к статусу бесправной колонии".

https://ria.ru/20250103/timoshenko-1992363055.html

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в мире, украина, юлия тимошенко, партия "батькивщина"