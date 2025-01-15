https://ria.ru/20250115/tiktok-1993767517.html

TikTok готовится к отключению приложения в США в воскресенье, сообщили СМИ

TikTok готовится к отключению приложения в США в воскресенье, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.01.2025

TikTok готовится к отключению приложения в США в воскресенье, сообщили СМИ

Соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:46:00+03:00

2025-01-15T07:46:00+03:00

2025-01-15T07:46:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу, сообщает портал Information. "TikTok готовится отключить свое приложение в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, вступит в силу", - сообщает портал. В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250109/tiktok-1993022483.html

https://ria.ru/20241228/tramp-1991780471.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, tiktok